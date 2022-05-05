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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:55 (мск), источник: ТАСС

«Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 5 мая. Испанский футбольный клуб «Реал» дома со счетом 3:1 в дополнительное время обыграл английский «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Встреча прошла в ночь на четверг на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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Источник: AFP 2022

У «Манчестер Сити» гол забил Рияд Марез (73-я минута). В составе «Реала» отличились Родриго (90, 90+2), Карим Бензема (95). Первый матч между командами закончился со счетом 4:3 в пользу «Манчестер Сити».

«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов (до 1992 года — Кубок европейских чемпионов) в 17-й раз в истории. Команда из Мадрида выиграла рекордные 13 трофеев, последний раз «Реал» становился победителем Лиги чемпионов в 2018 году. В текущем розыгрыше турнира испанский клуб занял первое место в группе D, в ⅛ финала команда в двухматчевом противостоянии обыграла французский «Пари Сен-Жермен» (0:1, 3:1), а в четвертьфинале была сильнее действующего победителя Лиги чемпионов «Челси» (3:1, 2:3).

Бензема забил 10-й гол в плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов и повторил рекорд португальского нападающего Криштиану Роналду. Португалец забил 10 голов в сезоне-2016/17. Также Бензема забил 322-й гол за «Реал», он на один мяч отстает от Рауля, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории мадридской команды. Первый — Роналду, забивший 450 голов.

«Реал» возглавляет Карло Анчелотти, он в пятый раз вышел в финал Лиги чемпионов в качестве главного тренера, что является рекордным показателем. Трижды он выходил в финал турнира с итальянским «Миланом» (две победы — 2003, 2007; одно поражение — 2005), дважды — с «Реалом» (победа в 2014 году). Для главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов станет четвертым: один раз в решающем матче играла возглавляемая им германская «Боруссия» из Дортмунда (2013 год, поражение), два раза — «Ливерпуль» (2018 — поражение, 2019 — победа).

Футбол

Лига чемпионов 2021/2022
Финал, 28.05.2022, 22:00

Ливерпуль-Реал-

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет 28 мая в Париже. Изначально встречу планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матча на арену «Стад де Франс».

История противостояний «Реала» и «Ливерпуля»

В рамках Лиги чемпионов команды встречались восемь раз, «Реал» одержал четыре победы, «Ливерпуль» был сильнее трижды, одна игра завершилась вничью. В финальных матчах турнира «Реал» и «Ливерпуль» играли два раза: в 1981 году «Ливерпуль» обыграл испанскую команду со счетом 1:0, в финале 2018 года «Реал» одержал победу со счетом 3:1.

Реал
3:1ДВ
Основное время: 2:1 (0:0)
Манчестер Сити
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