Аршавин: «Манчестер Сити» оказался бесхребетной командой

«Манчестер Сити» оказалась бесхребетной командой. Они контролировали игру, но замена Родриго изменила игру. Почему «горожане» на забили в пустые ворота на 86-й минуте? Не хватило духа. «Реал» почувствовал кураж и кровь и с огненными глазами побежал вперёд. У «Сити» не было плана «Б», не было возможности перевернуть игру. У Гвардиолы все игроки легковесные и одноплановые. Анчелотти не боялся Модрича и Бензема заменить«, — сказал Аршавин в эфире телеканала “Матч”.