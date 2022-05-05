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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин: «Манчестер Сити» оказался бесхребетной командой

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

Реал
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Источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» оказалась бесхребетной командой. Они контролировали игру, но замена Родриго изменила игру. Почему «горожане» на забили в пустые ворота на 86-й минуте? Не хватило духа. «Реал» почувствовал кураж и кровь и с огненными глазами побежал вперёд. У «Сити» не было плана «Б», не было возможности перевернуть игру. У Гвардиолы все игроки легковесные и одноплановые. Анчелотти не боялся Модрича и Бензема заменить«, — сказал Аршавин в эфире телеканала “Матч”.

В ночь с 4 на 5 мая мск на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в рамках ответного полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Манчестер Сити». Хозяева одержали победу — 3:1.

Реал
3:1ДВ
Основное время: 2:1 (0:0)
Манчестер Сити
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