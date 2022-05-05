«Реал» — «Манчестер Сити»: гимн футболу в полуфинале Лиги чемпионов!

Главное, что удалось сделать «Реалу» неделю назад в первом полуфинале, — это втянуть «Манчестер Сити» в лихую «перестрелку». Дело даже не в трех забитых мячах в ворота «горожан» — сам Мадрид мог пропустить куда больше, чем итоговые четыре, и то, что удалось сохранить разницу «-1», стало большой удачей. Куда важнее, что бланкос лишили Пепа Гвардиолу ощущения контроля над происходящим — то, чего каталонец боится едва ли не больше всего.

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 1/2 финала, 4.05.2022, 22:00 Реал 3 Манчестер Сити 1 ДВ

И когда «Королевский клуб» в первые 17 минут ответного матча трижды пробил из пределов штрафной «Сити» (дважды Карим Бензема и один раз Винисиус, и каждый следующий удар выходил опаснее предыдущего), показалось, что хозяевам вновь удалось втянуть англичан в столь нелюбимый ими хаос. Но ощущение получилось обманчивым.

Вряд ли можно сказать, что «МС» поймал свой ритм — брака и оплошностей хватало, но больше до конца первого тайма моментов и даже полумоментов у «Реала» не возникало. Гости не установили привычный уровень контроля мяча (всего 51 на 49 процентов), но при этом старались действовать максимально надежно. Показательная деталь — в первые 45 минут англичане выполнили больше длинных передач — 31 против 25 у «Реала».

То, что команда Гвардиолы умеет и подсушить, если нужно, показала другая встреча в столице Испании трехнедельной давности — против «Атлетико». И здесь очень кстати оказалось возвращение в состав двух основных крайних защитников — Кайла Уокера и Жоау Канселу, не игравших на «Этихаде» неделю назад из-за травмы и дисквалификации соответственно. Англичанин так вообще несколько раз восхитительно выглядел в отборе.

Хотя ни о какой тотальной «сушке» дело не шло — «МС» и прессинговал, и создавал моменты. Пару раз Тибо Куртуа потащил, особенно в эпизоде с ударом Бернарду Силвы с угла вратарской. Но в целом, если бы нужно было объяснить, что такое максимально плотный и интенсивный футбол, то проще всего просто показать первый тайм этого матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DDeqU7Jblt4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Реал» же свой лучший шанс, как думалось, упустил на 20-й секунде второго тайма. Мадрид поймал гостей на высокой линии обороны и забросе за спину, но Винисиус, замыкая дальнюю штангу, элементарно не попал в ворота. Забеги бразильца вообще смотрелись эффектно, но вот КПД их оставался низким — Уокер, пока хватало сил и здоровья, оставался надежен, в какой-то момент даже претендуя на звание MVP игры.

А вот «Сити» забил ровно в тот момент, когда казалось, что Гвардиола решил добавить еще больше контроля и надежности, выпустив Илкая Гюндогана вместо Кевина де Брейне. Гости поймали «Реал» на неудачном прессинге — как раз за счет только вышедшего на поле немца, перед Силвой образовался гектар пространства, и португалец спокойно покатил мяч на Рияда Мареза.

«МС» должен был забирать этот матч в основное время — тот же Джек Грилиш с интервалом в минуту мог отправлять «Реал» в отпуск, но Куртуа после ошибки в голевом эпизоде снова включил режим супермена. Но в целом «Сити» смотрелся лучше.

Точно так же лучше была «Бавария» в том самом легендарном финале-1999 — тогда она не имела права не прибить «Манчестер Юнайтед». Сейчас же «Реал» сотворил ремейк, только забивал один человек — Родриго. Бразилец — настоящий талисман Мадрида в этой Лиге чемпионов, ведь именно его гол позволил перевести в овертайм ответный четвертьфинал с «Челси». И, кстати, показательный момент — это были первые два удара в створ «горожан».

Но еще в ⅛ финала против «ПСЖ» стало понятно — «Реал» лучше всех в Европе умеет ловить свои эпизоды и за счет этого переворачивать, казалось бы, совершенно провальные встречи. И с каждой новой стадией эта способность только усиливалась, пока не стала совсем уж уникальной. В этих обстоятельствах третий гол «Реала», который спродюсировал блистательный Бензема, стал, в общем, ожидаемым.