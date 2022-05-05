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10:04 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Реала» Анчелотти установил рекорд по количеству финалов Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти пробился в финал Лиги чемпионов благодаря победе над «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала (3:1, 6:5 по сумме двух встреч).

Реал
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Этот финал станет пятым в карьере итальянского специалиста. До этого он пробивался в финал Лиги чемпионов с «Миланом» в 2003, 2005 и 2007 годах. Также он добивался прохода в главный матч ЛЧ с «Реалом» в 2014 году.

Анчелотти стал рекордсменом по этому показателю. Он обогнал Алекса Фергюсона, Марчелло Липпи и Юргена Клоппа, которые выходили в финал Лиги чемпионов по четыре раза.

Счет на 73-й минуте открыл нападающий «Манчестера» Рияд Марез. Он увеличил отрыв своей команды по сумме двух матчей до двух мячей. На 90-й минуте форвард «Реала» Родриго сумел сравнять счет в матче, а через еще одну минуту он же вывел свою команду вперед и, таким образом, перевел противостояние в дополнительное время. В самом начале овертайма нападающий мадридского клуба Карим Бензема реализовал пенальти, который он сам же и заработал.

Таким образом, «Реал» в финале Лиги чемпионов встретится с английским «Ливерпулем», который ранее по сумме двух встреч обыграл испанский «Вильярреал».

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