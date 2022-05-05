Тренер «Реала» Анчелотти установил рекорд по количеству финалов Лиги чемпионов

Этот финал станет пятым в карьере итальянского специалиста. До этого он пробивался в финал Лиги чемпионов с «Миланом» в 2003, 2005 и 2007 годах. Также он добивался прохода в главный матч ЛЧ с «Реалом» в 2014 году.

Анчелотти стал рекордсменом по этому показателю. Он обогнал Алекса Фергюсона, Марчелло Липпи и Юргена Клоппа, которые выходили в финал Лиги чемпионов по четыре раза.

Счет на 73-й минуте открыл нападающий «Манчестера» Рияд Марез. Он увеличил отрыв своей команды по сумме двух матчей до двух мячей. На 90-й минуте форвард «Реала» Родриго сумел сравнять счет в матче, а через еще одну минуту он же вывел свою команду вперед и, таким образом, перевел противостояние в дополнительное время. В самом начале овертайма нападающий мадридского клуба Карим Бензема реализовал пенальти, который он сам же и заработал.