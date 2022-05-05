Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Салернитана
Венеция
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Лестер
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
4.05
Реал
Манчестер Сити
31
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
4.05
Реал
Манчестер Сити
31
3.05
Вильярреал
Ливерпуль
23
27.04
Ливерпуль
Вильярреал
20
26.04
Манчестер Сити
Реал
43
13.04
Атлетико
Манчестер Сити
00
13.04
Ливерпуль
Бенфика
33
12.04
Реал
Челси
23
12.04
Бавария
Вильярреал
11
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
11:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола объяснил поражение «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом».

Реал
Манчестер СитиЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Мы были близки, но не смогли выйти в финал. Всё просто. Первый тайм получился посредственным. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя и страдать сильно не пришлось. После забитого мяча заиграли лучше. Мы нашли свой ритм, и игроки стали действовать увереннее.

После нашего забитого мяча “Реал” всё время атаковал. Но дело не в этом. Нам не пришлось сильно терпеть, но футбол порой непредсказуем. Теперь потребуется время, чтобы пережить эту неудачу. “Реал” пошёл вперёд большими силами. Эдер Милитао, Родриго, Винисиус, Бензема… Все они пошли в штрафную.

“Реал” постоянно грузил подачи с флангов и в итоге забил два гола. Мы не сумели сыграть на своём привычно высоком уровне. Игроки ощущали давление, и это нормально для полуфинала. Такова игра. Мы должны принять это», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

По ходу ответного полуфинального матча «Манчестер Сити» вёл со счётом 1:0, но пропустил на 90-й и 91-й минуте, и игра перешла в дополнительное время. В первом дополнительном тайме Карим Бензема реализовал пенальти и поставил окончательную точку в матче. Первая встреча завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 4:3. Таким образом, по итогам двух матчей «Реал» вышел в финал турнира.

Читайте также
Реал
3:1ДВ
Основное время: 2:1 (0:0)
Манчестер Сити
 Российские фигуристки поражают откровенными фото
Гениальное действие Овечкина перевернуло ход матча НХЛ ВИДЕО
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь