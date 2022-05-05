Гвардиола объяснил поражение «Манчестер Сити» в ответном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов

«Мы были близки, но не смогли выйти в финал. Всё просто. Первый тайм получился посредственным. Мы сыграли недостаточно хорошо, хотя и страдать сильно не пришлось. После забитого мяча заиграли лучше. Мы нашли свой ритм, и игроки стали действовать увереннее.



После нашего забитого мяча “Реал” всё время атаковал. Но дело не в этом. Нам не пришлось сильно терпеть, но футбол порой непредсказуем. Теперь потребуется время, чтобы пережить эту неудачу. “Реал” пошёл вперёд большими силами. Эдер Милитао, Родриго, Винисиус, Бензема… Все они пошли в штрафную.



“Реал” постоянно грузил подачи с флангов и в итоге забил два гола. Мы не сумели сыграть на своём привычно высоком уровне. Игроки ощущали давление, и это нормально для полуфинала. Такова игра. Мы должны принять это», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.