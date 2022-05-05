Проход «Реала» — дешевая драма. Мадриду нечего делать в финале

В 2017 году «Барселона» сенсационно выкинула из Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен», забив три гола начиная с 88-й минуты. После той игры мой коллега Павел Городницкий написал для умершего ныне сайта Eurosport колонку, в которой отказался признавать величие камбэка «Барсы».

Спустя годы не скажешь, что Паша был не прав. Пришедшее осознание, что в эпоху ВАР на «Камп Ноу» не случилось бы никакой ремонтады (Суарес откровенно насимулировал на пенальти, с которого Неймар забил пятый мяч), не добавило ей убедительности. Да, гол Серхи Роберто на девяносто плюс пять — абсолютно великий момент экстаза, секунда, в которую фанаты «ПСЖ» испытали эсхатологический восторг. Такой же гол в 2009 году забил в ворота «Челси» Андрес Иньеста — отрицать его величие было бы глупо, но чувство несправедливости живо до сих пор.

«Реал» Карло Анчелотти, впрочем, прошел в финал абсолютно по правилам. Работе Даниэле Орсато нужно отдать должное: сегодня мы будем говорить о футболе, о его метафизической сущности, а не о миллиметровых заступах в офсайд. Слава богу.

Егор Летов пел, что вечность пахнет нефтью. А из чего произошла нефть? Нефть — это продукт распада мелких организмов животных и растений (планктона), живших миллионы лет назад. Понадобилось очень много времени, чтобы на Земле образовалась нефть. Понадобилось еще больше времени, чтобы на планете появился человек, и еще немного времени, чтобы он понял, зачем ему нужна нефть.

Иначе говоря, за нефтью стоят основательность, История и Время. Величие мадридского «Реала» — очень древняя субстанция по футбольным меркам. Во времена, когда «Реал» с Ди Стефано, Копа, Пушкашем и Хенто выигрывал кубки чемпионов, слава о «Манчестер Сити» не выходила за пределы пары манчестерских пабов.

«Сливочные» писали свою историю очень усердно и долго — настолько, что теперь могут отправлять соперников в утиль за пару-тройку минут игрового времени. Исключительно на опыте — одной левой или, говоря конкретно про сегодняшний матч, одним Родриго.

В Манчестере правильно рассудили, что за нефтедоллары можно купить нефть — выдающихся игроков и лучшего тренера в придачу. Но при этом не учли главного: для того, чтобы самому стать нефтью, одних нефтедолларов недостаточно. Величие футбольного клуба формируется годами: планктону нужно пожить и умереть. Солнцу — погаснуть и снова вспыхнуть. Колесу времени — сделать несколько оборотов вокруг оси.

Все сказанное выше не отменяет заявленного в заголовке: «Реалу» нечего делать в финале. Просто потому, что «Реал» отнял у нас великий финал «Ливерпуля» против «Манчестер Сити» — двух с отрывом лучших команд в мировом футболе. Гвардиола против Клоппа — это круче, чем Оксимирон против Гнойного, круче, чем Marvel против DC.

Пеп мог схлестнуться с Клоппом за Кубок еще в 2019-м, но тогда в решающий матч на карачках заполз «Тоттенхэм». В 2022 году мы снова не увидим вожделенный финал — покерфейс Анчелотти оказался лучшим антидотом для ядовитых укусов «голубой луны».

Луна покусала сама себя и стала щербатой — Папа Карло даже не ухмыльнулся.

Несколько голых фактов: в плей-офф этой Лиги чемпионов «Реал» проиграл по xG на каждой стадии — 2,8 против 3,4 с «ПСЖ», 2,2 против 4,84 с «Челси», 4,27 против 4,65 с «Манчестер Сити». Карим Бензема, теперь уже точно главный претендент на «Золотой мяч»-2022, забил в нынешней ЛЧ 15 голов, хотя по xG должен был забить 5,81.

Для Бензема это комплимент: если страйкеру подносят на блюде пять плодов голубой агавы, а он бац — и делает из них 15 бутылок текилы… то мы в один голос говорим: этот страйкер великий!

А вот если команда забивает в плей-офф меньше, чем создала, но проходит в финал, то это, конечно, в каком-то смысле делает великой и ее тоже. Демонстрирует миру ее метафизический бицепс. Но в то же время цифры не врут: «Реал» Анчелотти 2.0 — уязвимая команда, «Ливерпулю» Клоппа она вполне по зубам (по его, Юргена, белоснежным зубам…).

На цифры смотрят и букмекеры, а они ошибаются крайне редко: на победу «Ливерпуля» прямо сейчас можно поставить с коэффициентом 1,51, на победу Мадрида — за 2,55. В случае финала «Ливерпуля» с «Ман Сити» коэффициенты не разнились бы так сильно, а значит, мы с вами рассчитывали бы на еще более интересный матч. Вот и вся простая логика, позволившая мне написать выбесивший вас заголовок. Поставить негодующий смайл можно внизу статьи.

Игроки «Реала» крайне старательно натирали лампу Алладина — больше прилежания можно встретить разве что в приватных апартаментах дубайских небоскребов, где запрещенные в России инстаграмщицы навещают своих sugar daddies.

Лампа исполнила все желания Мадрида. Очень вовремя ошибся вратарь «Челси» Менди. Карим, как на стероидах, дорос до уровня Криштиану. Родриго, подобно Юэну Макгрегору из третьего сезона «Фарго», исполнил в компенсированное время сразу две роли — и Шерингема, и Сульшера. На Луку Модрича в четвертьфинале снизошло вдохновение уходящего мастера: вспоминайте его пас на все того же Родриго.

Короче говоря, буквально все звезды вселенной сошлись для того, чтобы «Реал» оказался в парижском финале. Но не будет ли он таким же однокалиточным и унылым, как финал «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» три года назад?

Букмекеры говорят, что будет. Но сердце — после всего, что «Реал» сотворил в этой Лиге чемпионов — отказывается им верить.