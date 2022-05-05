Анчелотти: для меня финал ЛЧ с «Ливерпулем» — это как дерби. Я остаюсь эвертонцем

«Я рад, что мы сыграем в финале против еще одного сильного соперника. Мы привыкли к таким матчам. Нас ждёт невероятный вечер футбола. Для меня финал с “Ливерпулем” — это как дерби, потому что я остаюсь эвертонцем», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Анчелотти возглавлял «Эвертон» с 2019 по 2021 год, после чего возглавил «Реал», подписав контрактное соглашение до 2024 года.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити». «Ливерпуль», в свою очередь, на стадии полуфинала победил «Вильярреал».
Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени.