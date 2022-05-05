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12:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА убивает футбол в России

Клубы мимо Лиги чемпионов, сборная может пропустить Евро.

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Источник: РИА "Новости"

Отстранения российского футбола от всех международных турниров ждали два месяца, но официально о нем было объявлено лишь в начале мая. Тотальный бан на участие во всех турнирах под эгидой УЕФА пока наложен только до конца следующего сезона. Если ситуация на Украине разрешится в ближайшее время, вероятно, через год нас вернут в мировую футбольную семью.

Что будет с клубами после отстранения

Больнее всего отстранение ударит по клубному футболу. В последние несколько лет наши команды, даже без исключения из еврокубков, опускались все ниже в рейтинге УЕФА, докатившись до 10-го места. Сохранить положение дел из-за простоя точно не удастся.

Боссы европейского футбола немного сжалились над Россией и заявили, что страна получит в следующем сезоне 4,33 балла. Эти цифры являются минимальными, которые зарабатывали наши клубы за один год в Европе за последние пять лет. Случилось это в прошлом сезоне, когда в плей-офф пробился лишь «Краснодар», который уже в 1/16 финала Лиги Европы не смог справиться с загребским «Динамо».

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Рейтинг УЕФА формируется из выступлений клубов в еврокубках за последние пять лет. Даже если убрать в сторону отстранение, нашим командам было бы сложно сохранить позиции в топ-10. К началу сезона-2023/24 у нас сгорят очки за розыгрыши 17/18 и 18/19, которые были самыми успешными за последние годы.

Четыре года назад клубы заработали 12,600 балла благодаря успешному выступлению в Лиге Европы. Тогда сразу три российский команды добрались до плей-офф, а ЦСКА удалось выйти в четвертьфинал. Год спустя еврокопилка пополнилась на 7,583 очка, когда «Зенит» и «Краснодар» попали до ⅛ финала того же турнира. С тех пор мы видели только регресс и падение в таблице коэффициентов.

Источник: РИА "Новости"

Четыре балла от УЕФА на следующий год, конечно, являются для нас подарком. Но сильно повлиять на ситуацию они не смогут. В этом сезоне, например, сразу 23 страны набрали больше очков, в прошлом — 18. Выходит, что примерно два десятка стран за год наберут больше очков, чем Россия.

С учетом сгорания очков за самые прибыльные сезоны, мы рискуем опуститься в начало третьего десятка рейтинга УЕФА. Команды ниже 16-го места получают одну квоту в Лиге чемпионов и три — в Лиге Конференций. Не радуйтесь заранее количеству еврокубковых «путевок». От конкретной позиции в рейтинге зависит стадия квалификации, с которой клубы будут стартовать в турнирах.

Если нас снова опередят 20 стран, то чемпион России будет начинать выступление в Европе в июле с самого первого раунда квалификации. Аналогичный расклад ждет и команды, которые попадут в Лигу Конференций. Поэтому шанс сохранить хотя бы два клуба к групповой стадии еврокубков будет минимальным.

Евро-2024 под угрозой

Следом за отстранением от стыков к чемпионату мира команда Валерия Карпина потеряла шанс выступить в следующем розыгрыше Лиги Наций. Наша сборная должна была сыграть в дивизионе B с командами Исландии, Израиля и Албании. Соперники не выглядят устрашающе, поэтому можно было рассчитывать на повышение в элитный дивизион по итогам турнира.

Теперь же наша команда автоматически займет последнее место и вылетит в дивизион C, который является третьим из четырех в структурной иерархии Лиги Наций. Пропуск матчей с не самыми сильными соперниками лишит Россию шанса подняться в рейтинге УЕФА и получить лучшую позицию при жеребьевке предстоящего чемпионата Европы, который пройдет в Германии в 2024 году.

Еще не факт, что нашу команду допустят до отборочного турнира. Жеребьевка турнира пройдет в октябре 2022 года, в самый разгар отстранения России от мирового футбола. А старт самой квалификации планируется на март 2023 года, когда наши команды все еще будут отрезаны от еврокубков.

В данной ситуации все будет зависеть от сроков разрешения ситуации на Украине и прецедентов в других видах спорта. Если обострение пройдет в ближайшее время, а другие спортивные федерации к жеребьевке уже будут допускать наших участников, то УЕФА может дать благословение на возвращение. При затягивании конфликта шанс пропустить еще один турнир по политическим причинам будет высок.

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