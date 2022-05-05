«Сколько ещё ждать? Год, 5 или 90?» Эвра потроллил «Ман Сити», выложив фото с кубком ЛЧ

Эвра опубликовал в своих соцсетях картинку, на которой он якобы сидит вместе с Бобби Чарльтоном и пытается найти название «Манчестер Сити» на кубке победителей Лиги чемпионов.



«Сэр Бобби, не могли бы вы снова проверить, нет ли там “Сити”? — Нет, всё ещё пусто», — разыграл воображаемый диалог Эвра с Чарльтоном.