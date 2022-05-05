«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»: стартовые составы команд на ответный матч ½ финала ЛЕ

Встреча пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Угелумба, Баришич, Джек, Ландстрем, Камара, Райт, Арибо, Кент.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерман, Орбан, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Хенрихс, Ольмо, Нкунку, Поульсен.
Первый матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды.
Обслужит встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Соареш Диаш. Ему будут помогать ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — словак Иван Кружляк.