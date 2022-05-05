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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»: стартовые составы команд на ответный матч ½ финала ЛЕ

Стали известны стартовые составы шотландского «Рейнджерс» и немецкого «РБ Лейпциг» на ответный матч ½ финала Лиги Европы сезона-2021/2022.

РейнджерсЛейпцигЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Футбол

Лига Европы 2021/2022
1/2 финала, 5.05.2022, 22:00

Рейнджерс2РБ Лейпциг1

«Рейнджерс»: Макгрегор, Тавернье, Голдсон, Угелумба, Баришич, Джек, Ландстрем, Камара, Райт, Арибо, Кент.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерман, Орбан, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль, Лаймер, Хенрихс, Ольмо, Нкунку, Поульсен.

Первый матч между «Рейнджерс» и «РБ Лейпциг» завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды.

Обслужит встречу португальская бригада арбитров, которую возглавляет Артур Соареш Диаш. Ему будут помогать ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — словак Иван Кружляк.

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