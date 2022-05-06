Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций
В финале Лиги Европы сыграют «Рейнджерс» и франкфуртский «Айнтрахт».
Айнтрахт Ф
Фейеноорд
Рома
РейнджерсЛига Европы: таблица и календарь
В финале Лиги Европы сыграют «Рейнджерс» и франкфуртский «Айнтрахт».
Шотландцы сотворили небольшую сенсацию, выбив из борьбы «Лейпциг», который тренирует бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Накануне «Рейнджерс» обыграл на своем поле немцев со счетом 3:1 после выездного поражения 0:1.
Что касается «Айнтрахта», то он дважды оказался сильнее английского «Вест Хэма» — 2:1 и 1:0. Финал Лиги Европы состоится 18 мая на домашней арене испанской «Севильи».
Ну в решающем матче Лиги конференций 25 мая в албанской Тиране встретятся итальянская «Рома», одолевшая английский «Лестер» (1:1 и 1:0) и «Фейеноорд» из Нидерландов, обыгравший «Марсель» (3:2 и 0:0).