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00:24 (мск), источник: Российская газета

Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций

В финале Лиги Европы сыграют «Рейнджерс» и франкфуртский «Айнтрахт».

Айнтрахт Ф
Фейеноорд
Рома
РейнджерсЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Шотландцы сотворили небольшую сенсацию, выбив из борьбы «Лейпциг», который тренирует бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Накануне «Рейнджерс» обыграл на своем поле немцев со счетом 3:1 после выездного поражения 0:1.

Что касается «Айнтрахта», то он дважды оказался сильнее английского «Вест Хэма» — 2:1 и 1:0. Финал Лиги Европы состоится 18 мая на домашней арене испанской «Севильи».

Ну в решающем матче Лиги конференций 25 мая в албанской Тиране встретятся итальянская «Рома», одолевшая английский «Лестер» (1:1 и 1:0) и «Фейеноорд» из Нидерландов, обыгравший «Марсель» (3:2 и 0:0).

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