Определились финалисты Лиги Европы и Лиги конференций

Шотландцы сотворили небольшую сенсацию, выбив из борьбы «Лейпциг», который тренирует бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско. Накануне «Рейнджерс» обыграл на своем поле немцев со счетом 3:1 после выездного поражения 0:1.

Что касается «Айнтрахта», то он дважды оказался сильнее английского «Вест Хэма» — 2:1 и 1:0. Финал Лиги Европы состоится 18 мая на домашней арене испанской «Севильи».