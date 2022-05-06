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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
11:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Салах — о финале с «Реалом» в ЛЧ: «Ливерпуль» хочет взять реванш за 2018 год

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов, в котором красные сыграют с мадридским «Реалом».

Ливерпуль
Реал
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарьЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Возможен ли квадрупл? Думаю, да. Не всё в наших руках, нужно выиграть все свои матчи и надеяться на потерю очков “Манчестер Сити”. У них прекрасная команда, отличный тренер, уверен, они хотят побеждать и дальше. Однако всё возможно.

Сейчас я очень взволнован в связи с выходом в финал Лиги чемпионов, как и вся команда. Не сомневаюсь, что игра будет сложной. “Реал” обыграл множество сильных команд. Нам нужно сосредоточиться на игре. Мы хотим взять реванш. Мы проиграли им в 2018 году, тогда был грустный день. Пора взять реванш», — цитирует Салаха Daily Mail.

Напомним, финальная игра пройдёт 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). В 2018 году «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале ЛЧ со счётом 3:1.

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