Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нефтехимик
Алания
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:45
Интер
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:30
Бохум
Арминия
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Дженоа
Ювентус
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
4.05
Реал
Манчестер Сити
31
3.05
Вильярреал
Ливерпуль
23
27.04
Ливерпуль
Вильярреал
20
26.04
Манчестер Сити
Реал
43
13.04
Атлетико
Манчестер Сити
00
13.04
Ливерпуль
Бенфика
33
12.04
Реал
Челси
23
12.04
Бавария
Вильярреал
11
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин объяснил, почему УЕФА отстранил Россию от еврокубков на следующий сезон

Известный спортивный журналист Василий Уткин объяснил, почему УЕФА отстранил Россию от еврокубков на сезон-2022/2023.

РоссияЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарьЛига наций: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Российские клубы вне еврокубков на следующий сезон. Многих это решение УЕФА удивило, потому что накануне глава организации Александер Чеферин говорил противоположное, что не видит прямой необходимости наказывать футболистов за ситуацию в государстве. Между словами Чеферина и отстранением российских клубов нет никакого противоречия и вероломства. Давайте вспомним, как сборная России пролетела мимо стыков на чемпионат мира — соперники сказали, что они не хотят с нами играть. Польские футболисты и вовсе заявили, что не будут играть с россиянами, даже если им будут угрожать техническим поражением. Потом то же самое сказали шведы и чехи.

Боюсь, что с тех пор ситуация в европейских командах и сборных не сильно изменилась. УЕФА не дураки, чтобы сталкиваться по ходу сезона с тем, что кто-то просто не хочет играть с российскими клубами. К этому можно относиться как угодно, но я очень хорошо понимаю президента УЕФА», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, 2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро — 2022, а также в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

 Российские фигуристки поражают откровенными фото для мужских журналов
Гениальное действие Овечкина перевернуло ход матча НХЛ ВИДЕО
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь