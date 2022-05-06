Уткин объяснил, почему УЕФА отстранил Россию от еврокубков на следующий сезон

«Российские клубы вне еврокубков на следующий сезон. Многих это решение УЕФА удивило, потому что накануне глава организации Александер Чеферин говорил противоположное, что не видит прямой необходимости наказывать футболистов за ситуацию в государстве. Между словами Чеферина и отстранением российских клубов нет никакого противоречия и вероломства. Давайте вспомним, как сборная России пролетела мимо стыков на чемпионат мира — соперники сказали, что они не хотят с нами играть. Польские футболисты и вовсе заявили, что не будут играть с россиянами, даже если им будут угрожать техническим поражением. Потом то же самое сказали шведы и чехи.



Боюсь, что с тех пор ситуация в европейских командах и сборных не сильно изменилась. УЕФА не дураки, чтобы сталкиваться по ходу сезона с тем, что кто-то просто не хочет играть с российскими клубами. К этому можно относиться как угодно, но я очень хорошо понимаю президента УЕФА», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.