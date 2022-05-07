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16:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Анчелотти заявил, что готов работать в «Реале» до 80 лет

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» Карло Анчелотти заявил, что готов работать в команде до 80 лет.

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Источник: Reuters

В среду «Реал» одержал победу над английским «Манчестер Сити» (3:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал. Ранее клуб в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. Анчелотти выиграл чемпионские титулы в качестве главного тренера в пяти ведущих европейских лигах.

«Если все будет хорошо, останусь в “Реале” до 80 лет, если не сойду с ума. Когда я уйду из Мадрида, можно будет подумать о завершении карьеры. Найти клуб лучше этого будет очень непросто», — цитирует 62-летнего Анчелотти Marca.

«Думаю, что после “Реала” больше ничего не будет. Я хочу провести много времени здесь, а затем я стану сначала мужем, потом дедушкой, а в третью очередь болельщиком. Я хорошо провел время в “Наполи”, в “Эвертоне”, но Мадрид — это Мадрид», — добавил тренер.

С мадридским клубом Анчелотти выиграл шесть трофеев. Всего на его счету 22 титула, в том числе трижды он выигрывал Лигу чемпионов.

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Реал
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