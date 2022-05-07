Анчелотти заявил, что готов работать в «Реале» до 80 лет

В среду «Реал» одержал победу над английским «Манчестер Сити» (3:1) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал. Ранее клуб в 35-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. Анчелотти выиграл чемпионские титулы в качестве главного тренера в пяти ведущих европейских лигах.

«Если все будет хорошо, останусь в “Реале” до 80 лет, если не сойду с ума. Когда я уйду из Мадрида, можно будет подумать о завершении карьеры. Найти клуб лучше этого будет очень непросто», — цитирует 62-летнего Анчелотти Marca.

«Думаю, что после “Реала” больше ничего не будет. Я хочу провести много времени здесь, а затем я стану сначала мужем, потом дедушкой, а в третью очередь болельщиком. Я хорошо провел время в “Наполи”, в “Эвертоне”, но Мадрид — это Мадрид», — добавил тренер.