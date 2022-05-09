Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
8.05
Эспаньол
Осасуна
11
Футбол. Зарубежный
8.05
РБ Лейпциг
Аугсбург
40
Футбол. Зарубежный
8.05
Верона
Милан
13
Футбол. Зарубежный
8.05
ПСЖ
Труа
22
Футбол. Зарубежный
8.05
Атлетико
Реал
10
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
4.05
Реал
Манчестер Сити
31
3.05
Вильярреал
Ливерпуль
23
27.04
Ливерпуль
Вильярреал
20
26.04
Манчестер Сити
Реал
43
13.04
Атлетико
Манчестер Сити
00
13.04
Ливерпуль
Бенфика
33
12.04
Реал
Челси
23
12.04
Бавария
Вильярреал
11
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
12:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Последний сезон нашего футбола без еврокубков. С кем играли российские клубы в изоляции?

«Спартак», «Зенит» и «Динамо» проводили много международных матчей.

Зенит
Спартак
ДинамоЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Мы привыкли к тому, что каждую осень российские клубы играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но теперь как минимум на год придётся забыть о еврокубках. Их потерю можно отчасти компенсировать только международными товарищескими матчами или турнирами. Впрочем, наша страна не впервые остаётся без еврокубков — похожая история уже была.

Еврокубки появились в середине 1950-х. Первые розыгрыши Кубка Ярмарок (будущего Кубка УЕФА) и Кубка чемпионов стартовали в 1955-м. Но команды из СССР сначала не принимали в них участие, и только через 10 лет наша страна увидела официальные международные матчи на уровне клубов. В сезоне-1965/1966 в Кубке кубков (этот турнир проводился с 1960-го) выступило киевское «Динамо», а на следующий год на европейскую арену вышли два представителя Москвы — «Торпедо» сыграло в Кубке чемпионов, а «Спартак» — в Кубке кубков.

Однако в сезоне-1968/1969 СССР не был представлен в еврокубках. Вмешалась, как и сегодня, политика. Впрочем, кое-что отличает эти истории с разницей в 54 года: тогда мы сами отказались от большого футбола.

Осенью 1968-го киевское «Динамо» должно было сыграть в Кубке чемпионов, а московское — в Кубке кубков. Летом УЕФА провёл жеребьёвку, согласно которой первым достался швейцарский «Цюрих», а вторым — греческий «Олимпиакос». Столичных динамовцев во главе с 38-летним Львом Яшиным вообще ждал дебют в еврокубках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всё изменил ввод войск Организации Варшавского договора под руководством СССР в Чехословакию в ночь с 20 на 21 августа для подавления Пражской весны. УЕФА быстро отреагировал на случившиеся политические события. Было принято решение провести повторную жеребьёвку Кубка чемпионов и Кубка кубков с целью искусственно свести в пары представителей соцлагеря. В результате новой жеребьёвки, состоявшейся 30 августа, команды из СССР попали на поляков: киевскому «Динамо» достался «Рух» из Хожува, а московскому — «Гурник» из Забже.

В начале сентября федерация футбола СССР направила протест в УЕФА с требованием оставить в силе результаты первой жеребьёвки. Генсек УЕФА Ханс Бангертер созвал чрезвычайное заседание исполкома, и по итогам голосования повторную жеребьёвку оставили в силе. В результате руководство советского футбола запретило двум динамовским командам участвовать в еврокубках. Ультиматум СССР поддержали в Польше, Болгарии, Венгрии и ГДР.

Как наши клубы выходили из ситуации, не имея возможности играть официальные международные матчи? На самом деле ещё до и после того, как появились еврокубки, советские команды регулярно проводили товарищеские встречи с соперниками из-за рубежа. В этом смысле самовольный «бан» мало что изменил.

Московское «Динамо» ещё в августе 1968-го сыграло товарняк с «Динамо» из Берлина. Немцы прилетели в СССР, а сам матч завершился вничью — 2:2. Потом, в январе-феврале 1969-го, команда Константина Бескова отправилась в турне по Италии и Южной Америке. В Европе москвичи провели спарринги с «Кальяри» (2:0) и «Палермо» (2:1), а в Чили, Перу и Венесуэле проверили себя на фоне «Коло-Коло» (3:3), «Црвены Звезды» (1:1), «Сан-Лоренсо» (3:1), «Универсиада де Чили» (2:1), «Коринтианса» (1:1), «Альянса» (2:2), «Васко да Гама» (2:0) и «Депортиво Италии» (0:0).

Интересный случай из южноамериканского турне рассказал игрок того «Динамо» Валерий Маслов: «Однажды у Яшина с Бесковым был инцидент — всё на том же турнире в Чили. Играем с бразильцами. Лёва от ворот мяч вводит, а защитник отвернулся. Чужой перехватил, метров с 13 бьёт — Лёва из нижнего угла вытаскивает. Бесков вскакивает со скамейки: “Старый идиот, ты что делаешь?!” Лёва перчатки сбрасывает — и к нему. Витёк Аничкин его на полпути перехватил. Прочитал ситуацию. Бразильцы тем временем угловой подают — а вратаря нет! Одни перчатки на земле!» (в интервью для «СЭ»).

Источник: РИА "Новости"

Большое количество международных матчей играли и другие российские команды. Например, «Спартак» в декабре 1968-го и январе 1969-го участвовал в турне по Италии, как и «Динамо». Красно-белые встретились с «Пизой» (2:3), «Кальяри» (3:1), «Болоньей» (3:0) и «Торино» (1:0).

Главный тренер «Спартака» Никита Симонян писал в еженедельнике «Футбол»: «О том, что профессиональный итальянский футбол занимает лидирующие позиции в Европе, распространяться не приходится. Ясно, что для нас, спартаковцев, сыграть успешно в этом турне было очень важно… Думаю, что это удалось. Печать и специалисты хвалили нас за то, что мы не отсиживались в обороне, играли азартно, в наступательном стиле. И московские динамовцы, дважды выигравшие в Италии, оставили там отличное впечатление. Печать отметила, что “Спартак” и “Динамо” нанесли итальянским профессиональным клубам высшей лиги пять поражений подряд. Приятно мнение прессы, но ещё приятнее было нам услышать в Турине, как в конце матча тысячи итальянских болельщиков стали скандировать: “Спартак”! “Спартак”!».

В марте красно-белые отправились в Иран, где приняли участие в «Кубке Дружбы». «Спартак» стал победителем турнира, выиграв все матчи — у сборной Ирака (2:0), сборной Пакистана (5:0), турецкого «Мерсин Идманюрду» (2:0) и сборной Ирана (2:0). Завершили москвичи свою серию товарищеских матчей в Тегеране ничьей с «Пас Тадж» (0:0).

Помимо того, в июле 1969-го «Спартак» провёл спарринг с прилетевшим в СССР уругвайским «Насьоналем». Красно-белые и тут победили — 2:0.

Между тем за два дня до встречи с москвичами «Насьональ» сыграл с «Зенитом». У петербуржцев (в то время ленинградцев) тоже были регулярные встречи с зарубежными командами. В отличие от «Спартака», сине-бело-голубые крупно проиграли уругвайцам на стадионе имени Кирова — 0:4.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого «Зенит» отправился в ГДР, где провёл спарринги с «Карл Цейсс» (0:1) и «Хеми» (0:0). А потом команда во главе с капитаном Павлом Садыриным и вовсе полетела на серию товарищеских матчей… в Африку! Вот с кем сыграли зенитовцы: сборная Замбии (2:3 и 4:2), вторая сборная Замбии (4:0), сборная Уганды (1:1), сборная полиции Уганды (8:1), сборная провинции Эритреи (0:0), сборная провинции Шоа и Харар (0:0), сборная Эфиопии (0:0).

Экс-игрок того «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» вспомнил любопытные подробности из матчей 1969-го:

«Мы не относились к этим играм как к товарищеским. Потому что стояли под флагом страны, а перед началом матчей всегда играл гимн. Стадион на международных встречах был полон, и “Зенит” очень редко проигрывал дома зарубежным командам. Но игру с “Насьоналем” мы провалили. Приехала очень серьёзная команда и практически по всем статьям нас переиграла. “Зенит” тогда делал акцент на силовой футбол, а уругвайцы хорошо контролировали мяч в середине поля — у них были очень сильные индивидуально футболисты. Техничные, мобильные. Пропустив, мы стали попадаться на быстрые контратаки. Помню, в раздевалке все сидели очень расстроенные поражением.

В Африку ехали к дружественным странам — сначала была Замбия, потом Уганда и Эфиопия. Нас, советских спортсменов, принимали на самом высоком уровне, а стадионы на матчах с участием “Зенита” были забиты до отказа. Болельщики на стены залезали. В Эфиопии на игру с местной сборной вообще пришёл король страны Хайле Селассие. Когда их футболист при счёте 0:0 не забил пенальти, журналисты писали: “Как отнесётся к этому король?”.

Читайте также
Гильерме: потерпим год без еврокубков, потом сыграем. Но это большая потеря

В Уганде были недовольны, что мы их обыгрывали. Хотели, чтобы по-дружески разошлись на поле. Тренер «Зенита» Артём Фальян говорит: «Мы приехали в футбол играть». А наши представители отвечали ему: «Нужна и политика. Поймите, мы только налаживаем отношения».

Были ли интересные истории в африканской поездке? Да много! Например, у меня тогда сломался и заболел зуб. Повезли в больницу — к хорошему стоматологу. Сидят больные, ждут приёма. Меня, естественно, пропускают без очереди. Врач при всех говорит: «Надо удалять зуб. Вы только потерпите, старайтесь не кричать». Сделали укол, я ничего не почувствовал. Выхожу чуть ли не с улыбкой на лице и удивляюсь — почему на меня так смотрят. Спрашиваю своих. Представитель консульства мне и говорит: «Алексей, ну тебе-то с уколом сделали, а им — без уколов».

Ещё был случай: один футболист нашей команды купил себе костюм и ботинки. Светился от счастья — так дешёво! Оказалось, он зашёл… в похоронное бюро. Когда товарищу всё объяснили, в лице поменялся".

Вот так жили наши клубы без еврокубков. Получали уникальный опыт в товарищеских матчах. Может, и сегодняшним командам РПЛ, воспользовавшись ситуацией, слетать в Южную Америку и Африку?

Автор: Анатолий Романов

 Российские фигуристки поражают откровенными фото для мужских журналов
Гениальное действие Овечкина перевернуло ход матча НХЛ ВИДЕО
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь