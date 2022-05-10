«Зенит» не сыграет в Лиге чемпионов. А кто уже попал в групповой этап?

В конце месяца в Париже состоится финал Лиги чемпионов — 2021/2022 — за трофей сразятся «Реал» и «Ливерпуль». А групповой этап нового розыгрыша стартует осенью 2022-го. Как известно, российские клубы отстранили от выступления в еврокубках в новом сезоне, поэтому «Зенит» не сыграет в основной сетке ЛЧ. А какие команды уже точно выступят на групповом этапе турнира?

Англия — «Манчестер Сити», «Ливерпуль»

Лидеры АПЛ уже давно обеспечили себе место в главном клубном турнире Европы. Между ними разворачивается напряжённая борьба за титул, а на оставшиеся путёвки в Лигу чемпионов претендуют три лондонские команды. Шансы «Челси» и «Арсенала» (последний раз играл в группе ЛЧ в сезоне-2016/2017) выглядят предпочтительнее, нежели у «Тоттенхэма».

Календарь «Челси» (67 очков):

«Лидс» — «Челси» (11 мая)

«Челси» — «Лестер» (19 мая)

«Челси» — «Уотфорд» (22 мая)

Календарь «Арсенала» (66):

«Тоттенхэм» — «Арсенал» (12 мая)

«Ньюкасл» — «Арсенал» (16 мая)

«Арсенал» — «Эвертон» (22 мая)

Календарь «Тоттенхэма» (62):

«Тоттенхэм» — «Арсенал» (12 мая)

«Тоттенхэм» — «Бёрнли» (15 мая)

«Норвич» — «Тоттенхэм» (22 мая).

А вот «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду не попадёт даже в первую пятёрку и, следовательно, останется без ЛЧ.

Испания — «Реал», «Барселона»

В Ла Лиге, как и в АПЛ, известны два участника Лиги чемпионов. «Реал» досрочно завоевал титул, а «Барселона» уже точно не выпадет из первой четвёрки. С высокой долей вероятности оставшиеся места в зоне ЛЧ займут «Севилья» и «Атлетико», хотя теоретические шансы ещё сохраняют «Бетис» и «Реал Сосьедад».

Календарь «Севильи» (65 очков):

«Севилья» — «Мальорка» (11 мая)

«Атлетико» — «Севилья» (15 мая)

«Севилья» — «Атлетик» Б (22 мая)

Календарь «Атлетико» (64 очка):

«Эльче» — «Атлетико» (11 мая)

«Атлетико» — «Севилья» (15 мая)

«Реал Сосьедад» — «Атлетико» (22 мая)

Календарь «Бетиса» (58 очков):

«Валенсия» — «Бетис» (10 мая)

«Бетис» — «Гранада» (15 мая)

«Реал» Мадрид — «Бетис» (22 мая)

Календарь «Реала Сосьедад» (56 очков):

«Реал Сосьедад» — «Кадис» (12 мая)

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад» (15 мая)

«Реал Сосьедад» — «Атлетико» (22 мая).

«Вильярреал», знатно пошумевший в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, пропустит следующий турнир. Команда Унаи Эмери не поднимется выше пятого места в Ла Лиге, а добраться до сенсационной победы в Лиге чемпионов так и не удалось (успех позволил бы получить место в новом розыгрыше турнира).

Италия — «Милан», «Интер», «Наполи», «Ювентус»

В Серии А ещё не определили чемпиона, а вот вся первая четвёрка уже известна. В сравнении с прошлым сезоном здесь всего одно изменение — «Наполи», с которым работает экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, попал в зону Лиги чемпионов, а «Аталанта» — нет. «Ювентус», проваливший стартовый отрезок сезона, заметно прибавил и всё-таки оказался в топ-4.

Германия — «Бавария», «Боруссия» Д, «Байер»

Главная интрига последнего тура Бундеслиги — окажется ли в зоне Лиги чемпионов «Лейпциг» Доменико Тедеско. «Быки» опережают скромный «Фрайбург» на два очка. Если команды завершат сезон с одинаковым количеством баллов, то придётся считать разницу мячей, а она значительно лучше у «Лейпцига» (+35 против +13).

Таким образом, команде Тедеско достаточно не проиграть «Арминии» (17-я команда Бундеслиги), чтобы гарантировать себе место в ЛЧ. «Фрайбург» в последнем туре сыграет на выезде с «Байером». В остальном больших сюрпризов нет — «Бавария» и дортмундская «Боруссия» в очередной раз выступят в главном клубном турнире Европы.

Франция — «ПСЖ»

Лига 1 делегирует в Лигу чемпионов три команды, при этом только две гарантированно сыграют в группе. То, что одной из них стал «ПСЖ», не удивляет абсолютно никого. На второй строчке пока находится «Марсель», опережающий «Монако» Александра Головина на три очка, а «Ренн» — на шесть (но у того матч в запасе).

Календарь «Марселя» (68 очков):

«Ренн» — «Марсель» (14 мая)

«Марсель» — «Страсбург» (21 мая)

Календарь «Монако» (65 очков):

«Монако» — «Брест» (14 мая)

«Ланс» — «Монако» (21 мая)

Календарь «Ренна» (62 очка):

«Нант» — «Ренн» (11 мая)

«Ренн» — «Марсель» (14 мая)

«Лилль» — «Ренн» (21 мая).

Теоретически на третье место в Лиге 1 (даёт право сыграть в квалификации ЛЧ) ещё претендуют «Страсбург» и «Ницца», но их шансы не столь высоки.

Португалия — «Порту», «Спортинг»

В минувший уик-энд «Порту» в 30-й раз стал чемпионом страны и сделал это на поле «Бенфики». Вторую путёвку в групповой этап ЛЧ от Португалии получил «Спортинг», а в квалификации турнира сыграет «Бенфика». Привычная тройка.

Австрия — «Ред Булл Зальцбург»

В Австрии стандартная схема. «Зальцбург» выигрывает чемпионат уже в седьмой раз подряд и получает место в Лиге чемпионов. «Штурм», за который в своё время выступал Сергей Юран, стартует в квалификации.

Украина — «Шахтёр»

Турнир на Украине завершили досрочно, а итоговую таблицу сформировали по итогам 18 туров. Чемпионом объявили «Шахтёр», который получил место на групповом этапе ЛЧ после того, как УЕФА применил санкции в отношении российских команд, а «Вильярреал» проиграл в полуфинале главного клубного турнира. Киевское «Динамо» будет пробиваться в основную сетку Лиги чемпионов через квалификацию.

Кто ещё гарантированно попадёт в групповой этап

Чемпион Нидерландов («Аякс» либо ПСВ), чемпион Бельгии («Брюгге» либо «Унион»), чемпион Шотландии (почти наверняка им станет «Селтик») и победитель нынешнего розыгрыша Лиги Европы («Айнтрахт» либо «Рейнджерс»).