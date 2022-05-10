Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубков

Согласно новому формату Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, с сезона-2024/25 в турнирах будут участвовать по 36 команд. Распределение клубов по четыре команды в каждой группе будет упразднено. Турниры будут проводиться по швейцарской системе.

В Лиге чемпионов каждый клуб сыграет по восемь матчей против восьми различных соперников (по четыре игры дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Восемь лучших клубов выйдут в ⅛ финала напрямую, команды, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в двухматчевом плей-офф за выход в ⅛ финала.