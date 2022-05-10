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17:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исполком УЕФА утвердил новый формат розыгрыша еврокубков

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во вторник утвердил изменения формата еврокубковых турниров с сезона-2024/25, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Согласно новому формату Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, с сезона-2024/25 в турнирах будут участвовать по 36 команд. Распределение клубов по четыре команды в каждой группе будет упразднено. Турниры будут проводиться по швейцарской системе.

В Лиге чемпионов каждый клуб сыграет по восемь матчей против восьми различных соперников (по четыре игры дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Восемь лучших клубов выйдут в ⅛ финала напрямую, команды, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в двухматчевом плей-офф за выход в ⅛ финала.

Аналогичные правила будут действовать в Лиге Европы, где все команды также проведут минимум по восемь матчей. В Лиге конференций клубы гарантированно проведут по шесть игр.

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