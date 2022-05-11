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10:14 (мск), источник: Sport24

Утверждены город и дата финала Лиги конференций-2023

Пресс-служба УЕФА опубликовала пресс-релиз с решениями Исполнительного комитета.

Лига конференций: таблица и календарь
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Источник: UEFA.com

Одним из решений стал выбор стадиона и города финала Лиги конференций-2023. Финал пройдет 7 июня на «Эден Арене» в Праге.

В текущем сезоне финал третьего по значимости еврокубка пройдет 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Алдбания). В нем примут участие «Рома» и «Фейеноорд».

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