Утверждены город и дата финала Лиги конференций-2023

Одним из решений стал выбор стадиона и города финала Лиги конференций-2023. Финал пройдет 7 июня на «Эден Арене» в Праге.

В текущем сезоне финал третьего по значимости еврокубка пройдет 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Алдбания). В нем примут участие «Рома» и «Фейеноорд».