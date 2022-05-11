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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
13:36 (мск), источник: ТАСС

В УЕФА отчитались о рекордной выручке по итогам сезона-2021/22

По итогам сезона выручка составила €5,725 млрд.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Выручка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2021/22 составила более €5,7 млрд и стала рекордной за всю историю организации. Об этом на конгрессе УЕФА рассказал финансовый директор организации Йозеф Коллер.

«Проведение клубных соревнований, чемпионата Европы, Лиги наций и отборочного турнира к чемпионату мира позволило увеличить выручку по итогам сезона, она составила €5,725 млрд. Эта сумма стала рекордной за всю историю», — сказал Коллер.

В сезоне-2021/22 появился третий по значимости европейский клубный турнир — Лига конференций.

Предыдущий рекорд по выручке был установлен по итогам сезона-2015/16 (€4,58 млрд).

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