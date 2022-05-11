В УЕФА отчитались о рекордной выручке по итогам сезона-2021/22
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По итогам сезона выручка составила €5,725 млрд.
По итогам сезона выручка составила €5,725 млрд.
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Выручка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам сезона-2021/22 составила более €5,7 млрд и стала рекордной за всю историю организации. Об этом на конгрессе УЕФА рассказал финансовый директор организации Йозеф Коллер.
«Проведение клубных соревнований, чемпионата Европы, Лиги наций и отборочного турнира к чемпионату мира позволило увеличить выручку по итогам сезона, она составила €5,725 млрд. Эта сумма стала рекордной за всю историю», — сказал Коллер.
В сезоне-2021/22 появился третий по значимости европейский клубный турнир — Лига конференций.
Предыдущий рекорд по выручке был установлен по итогам сезона-2015/16 (€4,58 млрд).