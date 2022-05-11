«Футбол проиграл»: глава УЕФА — об отстранении России
Глава УЕФА Чеферин: футбол не победил после отстранения российских клубов и сборных.
Глава УЕФА Чеферин: футбол не победил после отстранения российских клубов и сборных.
Футбол не выиграл от ситуации с отстранением России от всех соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2022/23, организации пришлось нарушить свои традиции и принцип спортивного нейтралитета, но другого выхода просто не было, заявил на конгрессе в Вене президент союза Александер Чеферин.
Ранее в мае исполком УЕФА принял решение исключить все российские клубные и национальные команды из числа участников соревнований в сезоне-2022/23 в связи с ситуацией на Украине. Из-за отстранения сборная России потеряет место в дивизионе B Лиги наций.
«Когда УЕФА пришлось нарушить свои традиции, выйти из зоны комфорта и отказаться от позиции спортивного нейтралитета, футбол не победил. Это может быть опасным прецедентом, но в данном случае причины произошедшего были важнее всего остального. Мы надеемся, что разум восторжествует как можно быстрее и порядок будет восстановлен на благо не только Украины, но и России, которая, как мы надеемся, вернется к нам как можно скорее», — приводит слова Чеферина официальный Twitter УЕФА.
В марте ФИФА и УЕФА совместным решением временно отстранили сборную России и российские клубы от соревнований под своей эгидой, из-за чего российская сборная не смогла выступить в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре, а московский «Спартак» был исключен из числа участников ⅛ финала Лиги Европы.