«Футбол проиграл»: глава УЕФА — об отстранении России

«Когда УЕФА пришлось нарушить свои традиции, выйти из зоны комфорта и отказаться от позиции спортивного нейтралитета, футбол не победил. Это может быть опасным прецедентом, но в данном случае причины произошедшего были важнее всего остального. Мы надеемся, что разум восторжествует как можно быстрее и порядок будет восстановлен на благо не только Украины, но и России, которая, как мы надеемся, вернется к нам как можно скорее», — приводит слова Чеферина официальный Twitter УЕФА.