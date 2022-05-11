Француз Тюрпен назначен на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»
УЕФА назначил судей на финал Лиги чемпионов-2021/22.
Ливерпуль
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УЕФА назначил судей на финал Лиги чемпионов-2021/22.
Главным арбитром встречи между «Реалом» и «Ливерпулем» будет француз Клеман Тюрпен. В этом сезоне 39-летний судья работал на 7 матчах этого турнира, в том числе, на первой игре ¼ финала между «Челси» и «Реалом». В прошлом году он обслуживал финал Лиги Европы.
Помогать Тюрпену будут его соотечественники Николас Данос и Сириль Грингор, резервным арбитром назначен Бенуа Бастьен. За ВАР будет отвечать Жером Брисар, его ассистенты — Массимилиано Иррати и Филиппо Мели.
Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая и пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс».