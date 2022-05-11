Француз Тюрпен назначен на финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал»

Главным арбитром встречи между «Реалом» и «Ливерпулем» будет француз Клеман Тюрпен. В этом сезоне 39-летний судья работал на 7 матчах этого турнира, в том числе, на первой игре ¼ финала между «Челси» и «Реалом». В прошлом году он обслуживал финал Лиги Европы.