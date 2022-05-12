Навсегда останемся без Лиги чемпионов? Чем грозит России реформа еврокубков

Больше никаких групп

УЕФА во вторник официально утвердил новый формат своих международных турниров с сезона-2024/25. Основной раунд Лиги чемпионов, всегда стартующий в сентябре, будет включать в себя восемь туров вместо привычных шести. Изначально хотели остановиться аж на десяти матчах, но после долгих консультаций и жалоб различных организаций и профсоюзов решили ограничиться восемью.

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Ключевым различием с нынешним форматом станет отсутствие групп. Все команды будут представлены в одной большой турнирной таблице. Первый раунд будет определен некой жеребьевкой, а далее каждая команда будет играть с клубом, имеющим такую же статистику. Например, команды с тремя очками после первого тура будут играть между собой во втором.

План УЕФА состоит в том, чтобы увеличить число матчей между топовыми командами. Но при таком раскладе пострадают клубы, не входящие в мировую элиту. Уже к середине осенней части турнира середняки и аутсайдеры скатятся до игр только друг с другом и лишат своих болельщиков шансов лицезреть приезд настоящего гранда в их город.

Ради внедрения швейцарской системы основной раунд Лиги чемпионов расширят до 36 клубов. Одну дополнительную путевку получит страна, занимающая пятое место в рейтинге УЕФА. Еще на один слот расширится «путь чемпионов» в квалификации турнира, а две последние путевки получат страны, которые лучше всего проявили себя в еврокубках в минувшем сезоне.

Если бы новая система была внедрена уже со следующего розыгрыша, то одно из этих двух дополнительных мест получила бы Англия, отправив в Лигу чемпионов пять команд. Скорее всего, именно топ-лиги и будут занимать новые слоты, добиваясь лучших результатов в еврокубках.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--765add1478121fb46720" data-vnd="765add1478121fb46720" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=765add1478121fb46720" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как изменится плей-офф

Отсутствие привычных групп из четырех команд изменит и формат отбора в плей-офф. Напрямую в ⅛ финала отправятся восемь лучших команд осенней стадии турнира. Вторую восьмерку сформируют команды, занявшие с 9 по 24-е место в общей таблице. Они сыграют стыковые матчи за выход в ⅛. Похожая схема сейчас действует в плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций. Клубы, занявшие места ниже в общей таблице, завершат свое выступление и останутся без евровесны.

Оба турнира ниже рангом также перейдут на швейцарскую систему и будут расширены до 36 команд. Единственное послабление появится у Лиги конференций, которая будет проводить привычные шесть матчей вместо восьми в осенней стадии турнира.

Официальные заявления УЕФА о реформировании турниров все еще имеют массу пробелов и недосказанности. В пресс-релизах нет ни слова о перемещениях команд между турнирами. Сейчас команда, занявшая третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, отправляется в Лигу Европы, из который клубы по аналогичному сценарию следуют в Лигу конференций. Но прямо сейчас сетки будущих турниров не подразумевают такого перемещения.

Вероятно, этой теме будет посвящен отдельный анонс, ведь варианты между перекидыванием команд еще можно оставить. Например, можно отправлять в плей-офф турнира рангом пониже команды, не прошедшие в ⅛ финала своего турнира через стыковые матчи. Только при этом условии в двух турнирах будет перебор участников в плей-офф, но и тут можно добавить дополнительный раунд противостояний.

Во всех анонсах предстоящих изменений нет еще и ни слова про жеребьевку. Совершенно неясно, как будут определять пары первого раунда основного турнира, который будет играть ключевую роль для дальнейшего пути команд. Раньше все было разбито по корзинам, но от них в УЕФА отказались. Перед каждым следующим туром организаторам вновь придется прибегать к жребию, ведь команд с одинаковыми результатами явно окажется больше двух.

Российский футбол выиграет от этой реформы?

Давайте представим, что бан российского футбола завершится до перехода на новую систему. Конечно, к тому моменту мы уже лишимся прямой путевки в Лигу чемпионов и будем туда пробиваться через несколько раундов квалификации. Тут стоит вспомнить, что одна дополнительная квота от расширения турнира досталась «пути чемпионов».

Все последние годы наши клубы играли в квалификации турнира в «пути представителей» лиг. Но с падением в рейтинге УЕФА вполне возможно, что наш чемпион со временем окажется в том самом расширенном раунде квалификации. А на три других дополнительных места наши клубы точно не смогут претендовать.

Если же российский клуб сумеет преодолеть все стадии отбора и выйти в основной раунд, то сможет получать заметно больше призовых средств. Конечно, самих матчей тоже станет больше, но на все перелеты и организационные моменты будут тратить сильно меньше.

Швейцарская система точно даст шанс нашим клубам забраться в топ-24 того или иного еврокубка. Ведь соперники будут подбираться примерно по текущему уровню наших команд. Конечно, станет меньше встреч с грандами, по играм с которыми будут скучать болельщики. Тем более что соперники во всех восьми матчах при новой системе не будут повторяться.