Андрей Мостовой высказался о мотивации играть без еврокубков в следующем сезоне
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал исключение российских клубов из еврокубков.
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал исключение российских клубов из еврокубков.
«От нас ничего не зависит, мы просто очень надеемся, что скоро вернёмся в еврокубки. А пока мы концентрируемся на внутренних турнирах, в том числе на новых, которые скоро должны появиться. На нашей мотивации отсутствие еврокубков никак не скажется — нам хочется брать титулы и выигрывать в каждом матче», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
Напомним, ФИФА и УЕФА уже отстранили российские команды и сборные от участия в международных турнирах следующего сезона.
СМИ сообщали, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию футбола. Подобный пример перехода уже был: Израиль играет под эгидой УЕФА с 90-х годов, перейдя из Азиатской конфедерации.