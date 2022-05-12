Андрей Мостовой высказался о мотивации играть без еврокубков в следующем сезоне

«От нас ничего не зависит, мы просто очень надеемся, что скоро вернёмся в еврокубки. А пока мы концентрируемся на внутренних турнирах, в том числе на новых, которые скоро должны появиться. На нашей мотивации отсутствие еврокубков никак не скажется — нам хочется брать титулы и выигрывать в каждом матче», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.