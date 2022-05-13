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11:45 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА, «Зенит», «Сочи» и «Динамо» оспорят в CAS отстранение от еврокубков со стороны УЕФА

Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы.

ЦСКА
Зенит
Сочи
ДинамоЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские футбольные клубы ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» подали обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу отстранения от еврокубковых турниров на сезон-2022/23. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ЦСКА.

«Все клубы запросили ускоренное рассмотрение жалобы. Рассчитываем, что спортивный принцип будет соблюден», — говорится в заявлении.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне. Также пресс-служба организации сообщила, что сборная России не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23, молодежная сборная России не проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы, женская сборная России не выступит на чемпионате Европы 2022 года, а сборные России по мини-футболу отстранены от участия в международных соревнованиях.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России и гарантировал себе участие в групповой стадии Лиги чемпионов. «Динамо» и «Сочи» набрали по 52 очка, занимая второе и третье место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) соответственно, на четвертой строчке располагается ЦСКА (47 очков). До конца чемпионата команды проведут еще два матча.

Серебряный призер чемпионата России примет участие в квалификации Лиги чемпионов, для выступления на групповой стадии турнира команде будет необходимо пройти два раунда. Обладатель бронзовых медалей национального первенства, а также клуб, занявший четвертое место, будут участвовать в отборе Лиги конференций. Победитель Кубка России попадет в квалификацию Лиги Европы, для попадания в группу ему предстоит пройти одного соперника. В финале кубка страны сыграют московские «Спартак» и «Динамо», матч пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».

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