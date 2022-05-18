Германский «Айнтрахт» и шотландский «Рейнджерс» сыграют в финале футбольной Лиги Европы

Победитель финального матча в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. «Рейнджерс» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, клуб гарантировал участие в квалификации главного европейского клубного турнира. «Айнтрахт» стал 11-м в таблице чемпионата Германии, поэтому для клуба победа в Лиге Европы является последним шансом попасть в еврокубки в следующем сезоне. «Айнтрахт» и «Рейнджерс» проведут первый личным матч между собой.

«Айнтрахт» сыграет в финале международного клубного турнира впервые с 1980 года. Тогда клуб из Франкфурта-на-Майне по сумме двух встреч победил германскую «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (3:3, 1:0) в финале Кубка УЕФА, который был переименован в Лигу Европы в 2009 году. Также «Айнтрахт» выходил в финал Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в 1960 году, где со счетом 3:7 уступил испанскому «Реалу».

«Рейнджерс» во второй раз сыграет в финале Лиги Европы. В сезоне-2007/08 шотландская команда в решающем матче Кубка УЕФА проиграла петербургскому «Зениту» со счетом 0:2. Также «Рейнджерс» три раза играл в финале Кубка обладателей кубков (сезоны-1960/61, 1966/67, 1971/72). В 1972 году шотландская команда стала победителем турнира, обыграв московское «Динамо» со счетом 3:2.

Встречу обслужит словенская судейская бригада во главе со Славко Винчичем. Его помощниками на бровке станут Томаш Кланчник и Андраж Ковачич. Резервным арбитром назначен серб Срджан Йованович. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать нидерландец Пол ван Букел, словенец Юре Прапротник, испанцы Алехандро Эрнадес и Роберто дель Паломар.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Финал, 18.05.2022, 22:00 Айнтрахт Ф - Рейнджерс -

Путь к финалу

«Айнтрахт» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии в сезоне-2020/21, поэтому начал выступление в Лиги Европы с группового этапа. Германская команда набрала 12 очков в шести матчах и выиграла группу D, в которой также были греческий «Олимпиакос», турецкий «Фенербахче» и бельгийский «Антверпен». Первое место в квартете позволило «Айнтрахту» автоматически выйти в ⅛ финала Лиги Европы.

На этой стадии команда Оливера Глазнера по сумме двух встреч обыграла испанский «Бетис» (2:1, 1:1). В четвертьфинале «Айнтрахт» выиграл у «Барселоны» (1:1, 3:2), а в полуфинале оказался сильнее английского «Вест Хэма» (2:1, 1:0).

«Рейнджерс» выиграл чемпионат Шотландии в прошлом сезоне, это позволило команде принять участие в квалификации Лиги чемпионов. В третьем квалификационном раунде «Рейнджерс» уступил шведскому «Мальмё» (1:2, 1:2). После этого шотландская команда опустилась в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где прошла армянский «Алашкерт» (1:0, 0:0).

«Рейнджерс» набрал восемь очков в шести играх и занял второе место в группе А, в которой также выступали французский «Лион», чешская «Спарта» и датский «Брондбю». Это позволило команде выйти в 1/16 финала Лиги Европы, на этой стадии шотландцы обыграли германскую «Боруссию» из Дортмунда (4:2, 2:2). Затем «Рейнджерс» прошел сербскую «Црвену Звезду» (3:0, 1:2), португальскую «Брагу» (0:1, 3:1) и германский «Лейпциг» (0:1, 3:1).