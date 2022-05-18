Десять лет назад «Рейнджерс» были на дне. Сейчас легендарный клуб — в шаге от победы в Европе

«На каждые пять фунтов, что тратит “Селтик”, мы будем тратить десять»

Сэр Дэвид Маррей — классический представитель своей эпохи. Купив «Рейнджерс» в 1988 году за 6 миллионов фунтов, уроженец Эйра, сделавший состояние на продаже стали, добыче ископаемых и недвижимости, не жалел денег на клуб, вкладывая в него серьезные средства. В первую очередь, конечно, в покупку игроков — тех, что помогли бы «джерс» добиться успеха в Европе.

Футбол Лига Европы 2021/2022 Финал, 18.05.2022, 22:00 Айнтрахт Ф - Рейнджерс -

История довольно типичная для 1990-х. Южнее, в Англии, сталелитейный магнат Джек Уокер исполнял самые потаенные мечты болельщиков «Блэкберна» — в сезоне-1993/94 «Роверс» стали вторыми, а год спустя выиграли АПЛ. В это же время строительный магнат сэр Джон Холл лепил топ-клуб из «Ньюкасла», переманив как раз из «Блэкберна» Алана Ширера и докупив к нему еще нескольких ярких парней вроде колумбийца Фаустино Асприльи, но до титула «сороки» так и не добрались.

В Италии поднимались наверх «Парма» и «Лацио», а их владельцы, семейства Танци и Серджо Краньотти, вваливали в свои детища десятки миллионов долларов, регулярно обновляя трансферные рекорды.

Конец у всех этих историй тоже был примерно похожим, а заканчивалось все если не банкротством, то как минимум тяжелым похмельем и привыканием заново к жизни середняка.

Но в период расцвета было красиво. После того как Маррей стал владельцем «Рейджерс», команда из 12 чемпионатов Шотландии (1988−2000) выиграла 11, причем девять из них — подряд (1989−1997). В Глазго приезжали большие игроки — первым стал датчанин Бриан Лаудруп, выписанный из Италии летом 1994-го за 2,3 миллиона фунтов. Потом появились Пол Гаскойн, Лоренцо Аморузо, а летом 1998-го, когда команду принял Дик Адвокат, «джерс» и вовсе закупились за мощнейшие по тем временам 36 миллионов фунтов. Самым дорогим трансфером стал, кстати, Андрей Канчельскис, за которого отдали 5,5 миллиона.

«На каждые пять фунтов, что тратит “Селтик”, мы будем тратить десять», — говорил Маррей в 1998 году.

И годы на стыке веков при Маленьком Генерале — это практически «последний танец» владельца. Штефан Клос, Рональд де Бур, Фернандо Риксен, Артур Нуман, Джованни ван Бронкхорст, Туре Андре Фло, Шота Арвеладзе, престарелый Клаудио Каниджа и молодой Рино Гаттузо — все эти ребята поиграли в Глазго.

Покорить Европу, правда, так и не вышло. Максимум, чего удалось добиться, — это два выхода в ⅛ финала Кубка УЕФА. А в финал Кубка УЕФА-2008, проигранный «Зениту» в Манчестере, «Рейнджерс» вышел, когда клуб уже тянули в пропасть финансовые проблемы, в ростере числились преимущественно шотландцы, а на роль главной звезды тянули разве что капитан Барри Фергюсон да быстроногий американец Дамаркус Бизли.

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«Рейнджерс»: мы не уходим

«Мы ошиблись. Мы явно потратили слишком много денег. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось, потому что это было бы полной бесхозяйственностью», — заявлял Маррей в 2001-м.

Проблема была не только в огромных тратах на трансферы, вгонявших «джерс» в долги. Маррей довольно долго использовал и схему ухода от налогов с помощью трастовых фондов, через которые игроки и персонал получали зарплату, и когда все вскрылось, власти выкатили клубу счет в 74 миллиона фунтов.

Спустя пять лет после поездок в Барселону, Штутгарт, Лиссабон и Флоренцию «Рейнджерс» колесили по таким увлекательным местам шотландской глубинки, как Камбернолд, Стенхаузмюир, Элгин и Питерхед, играя на сельских стадиончиках вместимостью 3−4 тысячи зрителей. Сезон-2012/13 «джерс», объявленные банкротами, начали в четвертом по силе дивизионе страны.

«Черт, я словно окунулся в футбольный фольклор. Вот вы можете себе представить “Реал” или “Барселону”, которых опустили в сегунду С?» — рассказывал Financial Times Марк Уорбертон, тренировавший «Рейнджерс» в сезоне-2015/16 и выведший команду в премьер-лигу, а до того, как прийти в футбол, работавший трейдером в лондонском Сити.

«Мне кажется, я побывал на каждом чертовом стадионе в Шотландии», — вспоминал глава фан-клуба «Рейнджерс» Джим Боумен.

Действительно, болельщики — самая красивая часть этой истории. В сезоне-2012/13 в четвертом дивизионе средняя посещаемость домашних матчей «джерс» была 45 744 зрителя. Минимум — 23 195 человек. Для сравнения: на «Милан» в том же сезоне-2012/13 в серии А в среднем ходил 43 651 человек, на «ПСЖ» во французской лиге 1 — 43 239.

Все это было настолько фантасмагорично, что про приключения клуба на самом дне шотландского футбола есть даже книга журналистки Лизы Грэй, исправно катавшейся с командой по деревням, — «Рейнджерс: мы не уходим».

А главное, организационные и финансовые проблемы никуда не исчезали. В сезоне-2013/14 у «Рейнджерс» сменилось аж три председателя правления, через год ситуация повторилась, а главный тренер Алли Маккойст в какой-то момент даже пошел на сокращение зарплаты, как и подобает легенде клуба. Постепенно ситуация выправилась, «джерс» вернулись в элиту, но нужен был человек, который выведет клуб на новый уровень.

Стиви Джи

Им стал Стивен Джеррард, приехавший в Глазго летом 2018-го.

«Все действительно изменилось, когда Джеррард пришел в клуб. Он полностью перестроил его и вернул “Рейнджерс” к тем высочайшим стандартам, что были когда-то», — рассказывал FT бывший полузащитник «джерс» Чарли Адам, поигравший со Стиви Джи в «Ливерпуле» в начале 2010-х.

Это очень показательная цитата. Да, в сезоне-2020/21 Джеррард сделал «Рейнджерс» чемпионами — впервые с 2011 года. Но это «возвращение к стандартам» даже важнее титулов.

«При всем уважении, когда мы приехали, было видно, что тренировочная база уже была не так хороша. В момент постройки это было элитное сооружение, но о нем никто не заботился. Раздевалка была очень традиционной, за многие годы к ней никто даже не притрагивался. Игроки начали подмечать эти вещи», — рассказывал Джеррард The Athletic.

По словам его ассистента Майкла Била, Стиви Джи делал в первую очередь менеджерскую работу.

«Стивен — очень хороший тренер, но он хочет быть менеджером. Я зациклен на стрелочках и кружочках — как это работает на практике, а как вот это. Менеджер же озабочен проблемами выбора состава, коммуникации за пределами поля, регулировки личных взаимоотношений и отношений с медиа, сотрудничеством с руководством, отношениями с фанатами, контактом с академией», — объяснял Бил.