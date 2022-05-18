Чеферин: Девушки не присылали мне столько сердечек, сколько Моуринью после выхода «Ромы» в финал Лиги конференций

«Многие скептически относились к Лиге конференций, — приводит слова Чеферина 24Ur. — Девушки не присылали мне столько сердечек, сколько Моуринью после выхода “Ромы” в финал Лиги конференций. Жозе — человек, который живет футболом, который эмоционально к нему относится».

По мнению президента УЕФА, Моуринью не все равно, выиграет он или проиграет в финале турнира.

«Моуринью уже выиграл все в клубном футболе. Теперь у Жозе есть возможность стать первым в истории победителем Лиги конференций, это многое для него значит. Это отличная реклама турнира», — сказал он.