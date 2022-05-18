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11:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чеферин: Девушки не присылали мне столько сердечек, сколько Моуринью после выхода «Ромы» в финал Лиги конференций

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал об эмоциях главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после выхода в финал Лиги конференций.

Рома
ФейеноордЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Многие скептически относились к Лиге конференций, — приводит слова Чеферина 24Ur. — Девушки не присылали мне столько сердечек, сколько Моуринью после выхода “Ромы” в финал Лиги конференций. Жозе — человек, который живет футболом, который эмоционально к нему относится».

По мнению президента УЕФА, Моуринью не все равно, выиграет он или проиграет в финале турнира.

«Моуринью уже выиграл все в клубном футболе. Теперь у Жозе есть возможность стать первым в истории победителем Лиги конференций, это многое для него значит. Это отличная реклама турнира», — сказал он.

В финале Лиги конференций «Рома» сыграет с «Фейеноордом». Матч состоится 25 мая 2022 года. Встреча пройдет на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

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