Несколько фанатов «Айнтрахта» были задержаны за нападение на болельщиков «Рейнджерс»

Об этом сообщает Marca.

Массовые беспорядки произошли в понедельник, 16 мая, перед кафедральным собором Севильи. По информации испанской полиции, группа болельщиков «Айнтрахта» напала на поклонников «Рейнджерс». Полицейские сообщили, что группа нападавших насчитывала примерно 200 человек.

Отмечается, что в ходе столкновения с полицией болельщики немецкого клуба бросали в представителей правопорядка стекло, столы и запускали сигнальные ракеты.

По данным источника, в результате инцидента пострадал один болельщик шотландского клуба, получивший ушиб головы.