Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Айнтрахт Ф
Рейнджерс
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Саутгемптон
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
19.05
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19.05
Астон Вилла
Бернли
Футбол. Зарубежный
19.05
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
20.05
Торино
Рома
Все события
Футбол. Лига Европы. Последние результаты
5.05
Рейнджерс
РБ Лейпциг
31
5.05
Айнтрахт Ф
Вест Хэм Юнайтед
10
28.04
РБ Лейпциг
Рейнджерс
10
28.04
Вест Хэм Юнайтед
Айнтрахт Ф
12
14.04
Барселона
Айнтрахт Ф
23
14.04
Лион
Вест Хэм Юнайтед
03
14.04
Рейнджерс
Брага
31
14.04
Аталанта
РБ Лейпциг
02
Футбол. Лига Европы. Все результаты
20:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Прекрасная награда для фанатов». Борис Джонсон пожелал «Рейнджерс» удачи в финале ЛЕ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал шотландскому «Рейнджерс» удачи в финале Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

Айнтрахт Ф
РейнджерсЛига Европы: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022
Футбол

Лига Европы 2021/2022
Финал, 18.05.2022, 22:00

Айнтрахт Ф0Рейнджерс0

«Хочу пожелать “Рейнджерс” удачи в сегодняшнем финале Лиги Европы. Многое произошло в истории клуба, с тех пор как он проводил игры подобного уровня. Поэтому это прекрасная награда для фанатов “Рейнджерс” за поддержку. И то, что наши прекрасные команды выступают на таком высоком уровне, — это здорово как для спорта Великобритании, так и для всей страны в целом. Что бы ни произошло на поле, я знаю, что вы заставите нас гордиться вами. Удачи!» — сказал Джонсон в одной из соцсетей.

Финальный матч Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс» состоится сегодня, 18 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
Таких канадцев и шведов нужно гнать с ЧМ! Зачем они позорят Казахстан?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь