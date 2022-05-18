«Прекрасная награда для фанатов». Борис Джонсон пожелал «Рейнджерс» удачи в финале ЛЕ

«Хочу пожелать “Рейнджерс” удачи в сегодняшнем финале Лиги Европы. Многое произошло в истории клуба, с тех пор как он проводил игры подобного уровня. Поэтому это прекрасная награда для фанатов “Рейнджерс” за поддержку. И то, что наши прекрасные команды выступают на таком высоком уровне, — это здорово как для спорта Великобритании, так и для всей страны в целом. Что бы ни произошло на поле, я знаю, что вы заставите нас гордиться вами. Удачи!» — сказал Джонсон в одной из соцсетей.