Защитник «Рейнджерс» Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы

Капитан команды из Глазго принял участие в 14 матчах в турнире, в которых забил семь мячей, четыре из них — с пенальти. Также в активе 30-летнего игрока две результативные передачи. Второе и третье места в списке бомбардиров заняли нападающий Галено, который в этом турнире играл за португальские «Брагу» и «Порту», и форвард французского «Лиона» Карл Токо-Экамби (по 6 голов).