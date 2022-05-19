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Футбол. Лига Европы. Все результаты
01:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник «Рейнджерс» Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Защитник шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Джеймс Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.

РейнджерсЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Капитан команды из Глазго принял участие в 14 матчах в турнире, в которых забил семь мячей, четыре из них — с пенальти. Также в активе 30-летнего игрока две результативные передачи. Второе и третье места в списке бомбардиров заняли нападающий Галено, который в этом турнире играл за португальские «Брагу» и «Порту», и форвард французского «Лиона» Карл Токо-Экамби (по 6 голов).

Победитель Лиги Европы сезона-2021/22 не определился после основного и дополнительного времени финального матча. «Рейнджерс» и немецкий «Айнтрахт» выявят сильнейшего в серии пенальти.

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Айнтрахт Ф
1:1
По пенальти: 5:4Основное время: 1:1 (0:0)
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