Защитник «Рейнджерс» Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Защитник шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Джеймс Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Защитник шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Джеймс Тавернье стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.
Капитан команды из Глазго принял участие в 14 матчах в турнире, в которых забил семь мячей, четыре из них — с пенальти. Также в активе 30-летнего игрока две результативные передачи. Второе и третье места в списке бомбардиров заняли нападающий Галено, который в этом турнире играл за португальские «Брагу» и «Порту», и форвард французского «Лиона» Карл Токо-Экамби (по 6 голов).
Победитель Лиги Европы сезона-2021/22 не определился после основного и дополнительного времени финального матча. «Рейнджерс» и немецкий «Айнтрахт» выявят сильнейшего в серии пенальти.