Финал Лиги Европы: «Айнтрахт» — как «Зенит», Трапп — как Акинфеев

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«Манчестер Юнайтед», «Интер», «Челси», «Арсенал», «Аякс», «Атлетико», «Ливерпуль», «Вильярреал», «Севилья»… Все эти команды в последние годы участвовали в финалах Лиги Европы, приучив к тому, что решающий матч второго по статусу еврокубка гарантирует громкую афишу. Тем удивительнее — особенно после реформы турнира и сокращения количества участников — выглядела нынешняя пара соискателей трофея.

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Будем честны: в представлении среднестатистического болельщика «Айнтрахт» и «Рейнджерс» — совсем не те коллективы, чье противостояние заставляет учащенно биться сердце и откладывать все дела, чтобы не пропустить трансляцию. Да и с коммерческой точки зрения в УЕФА предпочли бы увидеть другой состав финала. Например, встречу считавшихся фаворитами плей-офф «Барселоны» и дортмундской «Боруссии».

Только каталонцы получили на «Камп Ноу» три пробоины от «Айнтрахта» (3:2), а «Рейнджерс» и вовсе устроил голевое пиршество в Дортмунде (4:2). При таких счетах говорить о случайности не приходится. Так что в Севилье в среду играли действительно лучшие команды ЛЕ, а конечный результат при любом исходе становился историческим. Дошедшие до решающей встречи без поражений «орлы» свой единственный европейский трофей взяли в 1980-м, а триумф «джерс» в Кубке кубков и вовсе датируется 1972 годом, когда самый титулованный клуб Шотландии победил московское «Динамо».

Чем не финал мечты?! И с точки зрения значимости для обоих соперников, и благодаря болельщикам. Из Франкфурта в столицу Андалусии прибыли 50 тысяч фанатов. Из Глазго — 100! Обе цифры — больше вместимости стадиона «Рамон Санчес Писхуан», на трибунах которого фанаты создали неповторимую атмосферу. Об игре же по итогам первого тайма ничего восторженного сказать нельзя.

«Рейнджерс», в атаке которого в отсутствие травмированного колумбийского снайпера Морелоса действовал полузащитник Арибо, предсказуемо действовал осторожно. В основном шотландцы уповали на стандарты, тогда как «Айнтрахт» пытался взломать оборону соперника фирменными атаками с ходу.

Возможно, дело пошло бы веселее, если бы сольный рейд Кнауффа не завершился разминочным для 40-летнего Макгрегора ударом, а Камада не упустил бы свой шанс, пытаясь улучшить и без того отличную позицию. Японец оказался самым невезучим футболистом первой половины, когда в площади ворот оказался на пути потенциально голевого удара Линдстрема.

А лучше всего происходившее на поле характеризовало то, что главным событием до перерыва стал эпизод, когда соперник шипами рассек голову Роде, и капитана немцев несколько минут возвращали в строй медики. И только после перерыва дела пошли веселее, причем для этого обороне «Айнтрахта» нужно было начать допускать необъяснимые ошибки.

Сложно представить такие ляпы при ветеране Хинтереггере, однако австриец финал пропускал. И если Кент простил зазевавшегося Кнауффа, то неловкий Тута не только упустил открывшего счет Арибо, но и получил при этом травму. Правда, замена бразильца на 38-летнего японца Хасебе скорее помогла «Айнтрахту» и в хорошем смысле успокоила франкфуртцев.

В итоге защитник «Рейнджерс» Бэйсси проделал путь из героев в антигерои. В первом случае нигериец как в хоккее остановил удар грудью. Во втором — не уследил за сравнявшим счет Борре, который выбросился на прострел Костича. Колумбийца, забивавшего в четвертьфинале и в полуфинале, по-хорошему завела ошибка судьи, при счете 0:0 не назначившего пенальти за фол Ландстрема.

Но если первый гол раскрыл игру, то второй вернул ее в осторожный ритм. Двадцать с небольшим минут прошли в ожидании овертайма, да и там форсировать события никто не торопился. Однако Джованни ван Бронкхорст рискнул, проведя обратную замену. Бывший игрок «Спартака-2» Сакала доверие не оправдал, а только-только залечивший травму Руф мгновенно создал убойный момент.

Трапп, остановив удар Кента в упор, превратился в героя Франкфурта. И он же гарантировал серию пенальти, отбив удар со штрафного лучшего снайпера ЛЕ — защитника Тавернье.

А потом… А потом нога Траппа повторила подвиг Акинфеева в ⅛ финала ЧМ-2018 против Испании — неудачником стал валлиец Рэмси. «Айнтрахт» ликует, а 50 лет ожидания «Рейнджерс», как выяснилось, недостаточно. Шотландцы проиграли финал, как и в 2008-м — «Зениту».