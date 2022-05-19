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09:32 (мск), источник: Газета.Ру

Российский голкипер стал лучшим по отраженным пенальти в Лиге Европы

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов стал лучшим вратарем Лиги Европы по количеству отраженных одиннадцатиметровых ударов с игры.

СпартакЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Селихов принял участие в трех матчах своей команды в Лиге Европы, отразив два пенальти. В матче против «Легии» на последних минутах россиянин отбил удар Пекхарта, а еще один — в матче против «Лестера». Тогда Селихов парировал удар Джейми Варди. Отраженный пенальти в матче с «Легией» позволил «Спартаку» выиграть и впервые за 10 лет выйти в ⅛ Лиги Европы.

После игр в европейском турнире Селихов выиграл конкуренцию за место в стартовом составе у Александра Максименко.

Всего в этом сезоне Селихов в Российской премьер-лиге (РПЛ) провел 13 матчей, пропустив в них 17 голов (6 с пенальти).

В заключительном туре РПЛ «Спартак» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 21 мая в 17.00 по московскому времени.

Красно-белые продолжают находиться на 10-м месте в турнирной таблице. В случае победы над «Химками» и поражения «Крыльев Советов» от «Локомотива» подопечные Паоло Ваноли могут забраться на восьмую строчку.

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