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12:57 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА представил мяч финала ЛЧ. На нём есть слово «мир» на русском и английском языках

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА представил мяч для финального матча Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем».

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Источник: Чемпионат.com

На мяче присутствует слово «мир», написанное на русском и английском языках.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Однако место финальной игры было перенесено после начала событий на Украине.

«Ливерпуль» в полуфинале турнира обыграл «Вильярреал», а «Реал» по сумме двух встреч был сильнее «Манчестер Сити».

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