УЕФА представил мяч финала ЛЧ. На нём есть слово «мир» на русском и английском языках

На мяче присутствует слово «мир», написанное на русском и английском языках.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Однако место финальной игры было перенесено после начала событий на Украине.