«Рома» и «Фейенорд» сыграют в финале дебютного розыгрыша футбольной Лиги конференций

Турнир проводится впервые в истории. «Рома» начала свой путь к финалу с раунда плей-офф отборочного этапа, где по суме двух матчей победила турецкий «Трабзонспор» (5:1). На групповом этапе «Рома» набрала 13 очков в шести матчах и заняла первое место в квартете C, где также играли норвежский «Будё-Глимт» (12), за который вступает российский вратарь Дмитрий Хайкин, украинская «Заря» (7) и болгарский ЦСКА (1). Примечательно, что «Рома» не сумела обыграть норвежскую команду, уступив в гостях со счетом 1:6 и сыграв дома вничью (2:2).

«Фейенорд» начал турнирный путь с третьего раунда отборочного этапа, обыграв в нем по сумме двух матчей швейцарский «Люцерн» (6:0). Затем команда из Нидерландов победила шведский «Эльфсборг» (6:3) и вышла в групповой этап. «Фейенорд» выиграл квартет E, набрав 14 очков, команда опередила чешскую «Славию» (8), германский «Унион» (7) и израильский «Маккаби» из Хайфы (4).

«Рома» и «Фейенорд» начали плей-офф Лиги конференций со стадии ⅛ финала. «Рома» по сумме двух матчей победила нидерландский «Витесс» (2:1), а «Фейенорд» обыграл сербский «Партизан» (8:3). Затем «Рома» вновь встретилась с «Будё-Глимтом», первый матч завершился победой норвежской команды со счетом 2:1, но в ответной игре итальянцы разгромили соперников (4:0); «Фейенорд» прошел «Славию» (6:4). В полуфинале «Рома» победила английский «Лестер» (2:1), а «Фейенорд» — французский «Марсель» (3:2).

Футбол Лига конференций 2021/2022 Финал, 25.05.2022, 22:00 Рома - Фейеноорд -

Первые в истории

Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуриньо может установить уникальный рекорд: в случае успеха он станет первым в истории тренером, который приводил свои команды к победам в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Лигу чемпионов португалец выигрывал с португальским «Порту» и итальянским «Интером», а Лигу Европы — с английским «Манчестер Юнайтед». Похожий рекорд может установить «Фейенорд»: команда побеждала в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА (ныне — Лига Европы).

«Я тренер с историей, а “Рома” — большой клуб. Ощущаю некоторую ответственность, хочу, чтобы первый розыгрыш показал, что это великолепный турнир. Шаг за шагом мы достигли своей цели и пробились максимально далеко. А потом мы увидели переполненные стадионы в полуфинале, когда матчи посетили в сумме 170 тысяч болельщиков», — приводит слова Моуриньо пресс-служба УЕФА.

«У нас еще есть уникальный шанс в Европе. Футболисты должны осознать, что у команды есть потенциал пополнить свою коллекцию трофеев. Это мы должны продемонстрировать 25 мая. Считаю, что в следующем сезоне эта команда предстанет в другом виде. Следовательно, для коллектива, который столько пережил вместе, это последняя возможность выиграть что-то в нынешнем сезоне», — сказал тренер «Фейенорда» Арне Слот.

Команды подошли к матчу в оптимальных составах. В игре сойдутся два лучших бомбардира турнира — нападающий «Фейенорда» бельгиец Сирил Дессерс, на счету которого десять мячей, и форвард «Ромы» англичанин Тэмми Абрахам, который забил девять голов.