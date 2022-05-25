Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Фейеноорд
Футбол. Зарубежный
22.05
Салернитана
Удинезе
04
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
28.05
Ливерпуль
Реал
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
5.05
Марсель
Фейеноорд
00
5.05
Рома
Лестер
10
28.04
Фейеноорд
Марсель
32
28.04
Лестер
Рома
11
14.04
Рома
Буде-Глимт
40
14.04
Славия Пр
Фейеноорд
13
14.04
ПАОК
Марсель
01
14.04
ПСВ
Лестер
12
Футбол. Лига конференций. Все результаты
21:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рома» — «Фейеноорд»: составы команд на финал Лиги конференций

«Рома» сыграет против «Фейеноорда» в первом в истории финале Лиги конференций. Стали известны составы команд на эту встречу.

Рома
ФейеноордЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Футбол

Лига конференций 2021/2022
Финал, 25.05.2022, 22:00

Рома-Фейеноорд-

«Рома»: Р. Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Залевски, Кристанте, Мхиатярн, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам.

Запасные: Фузато, Винья, Перес, Кумбула, С. Оливейра, Спинаццола, Бове, Афена-Гьян, Мэйтленд-Найлс, Верету, Эль-Шаарави, Шомуродов.

«Фейеноорд»: Бейлов, Гертрейда, Сенези, Траунер, Кекчю, Эурснес, Тил, Маласиа, Синистерра, Нелсон, Дессерс.

Запансые: Кожакору, Марсиано, Янсен, Педерсен, Й. Хендрикс, Джаханбахш, Линссен, сандлер, Волемарк, О. Хендрикс, Тоорнстра, Халл.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь