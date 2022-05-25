«Рома» — «Фейеноорд»: составы команд на финал Лиги конференций
«Рома» сыграет против «Фейеноорда» в первом в истории финале Лиги конференций. Стали известны составы команд на эту встречу.
Рома
ФейеноордЛига конференций: таблица и календарь
«Рома» сыграет против «Фейеноорда» в первом в истории финале Лиги конференций. Стали известны составы команд на эту встречу.
«Рома»: Р. Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Залевски, Кристанте, Мхиатярн, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам.
Запасные: Фузато, Винья, Перес, Кумбула, С. Оливейра, Спинаццола, Бове, Афена-Гьян, Мэйтленд-Найлс, Верету, Эль-Шаарави, Шомуродов.
«Фейеноорд»: Бейлов, Гертрейда, Сенези, Траунер, Кекчю, Эурснес, Тил, Маласиа, Синистерра, Нелсон, Дессерс.
Запансые: Кожакору, Марсиано, Янсен, Педерсен, Й. Хендрикс, Джаханбахш, Линссен, сандлер, Волемарк, О. Хендрикс, Тоорнстра, Халл.