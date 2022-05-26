«Рома» выиграла еврокубок впервые с 1961 года. Это ее первый трофей с 2008-го
«Рома» выиграла первый турнир с 2008 года — Лигу конференций.
РомаЛига конференций: таблица и календарь
«Рома» выиграла первый турнир с 2008 года — Лигу конференций.
Команда Жозе Моуринью в финале одолела «Фейеноорд» (1:0) благодаря точному удару полузащитника Николо Дзаньоло.
Последним трофеем «Ромы» до этого дня был Кубок Италии в сезоне-2007/08. На международной арене римляне не выигрывали с 1961 года — тогда они стали обладателями Кубка Ярмарок.