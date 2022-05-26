Моуринью — 1-й тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
Жозе Моуринью первым смог выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
РомаЛига конференций: таблица и календарь
Жозе Моуринью первым смог выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
Сегодня «Рома» под руководством португальского специалиста обыграла «Фейеноорд» (1:0) в финале дебютного розыгрыша Лиги конференций.
В Лиге чемпионов Моуринью побеждал в качестве главного тренера «Порту» (2004) и «Интера» (2010). Лигу Европы/Кубок УЕФА он выигрывал во главе «Порту» (2003) и «Манчестер Юнайтед» (2017).