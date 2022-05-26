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00:26 (мск), источник: Sports.Ru

Моуринью — 1-й тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

Жозе Моуринью первым смог выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

РомаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сегодня «Рома» под руководством португальского специалиста обыграла «Фейеноорд» (1:0) в финале дебютного розыгрыша Лиги конференций.

В Лиге чемпионов Моуринью побеждал в качестве главного тренера «Порту» (2004) и «Интера» (2010). Лигу Европы/Кубок УЕФА он выигрывал во главе «Порту» (2003) и «Манчестер Юнайтед» (2017).

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