Президент УЕФА: Не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках
Глава УЕФА Александр Чеферин затруднился ответить на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки.
Глава УЕФА Александр Чеферин затруднился ответить на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки.
Напомним, российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине.
«Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог предположить о дальнейших событиях. И когда это началось, мы все думали, что это может продлиться пару недель. Поэтому сейчас очень сложно предположить, что произойдет дальше. Пока ничего нельзя сказать.
Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть, и мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах. Я уже говорил это несколько раз, мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов», — сказал Чеферин в интервью Sky Sport.