Текущие события
Футбол. Еврокубки
25.05
Рома
Фейеноорд
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
28.05
Ливерпуль
Реал
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
4.05
Реал
Манчестер Сити
31
3.05
Вильярреал
Ливерпуль
23
27.04
Ливерпуль
Вильярреал
20
26.04
Манчестер Сити
Реал
43
13.04
Атлетико
Манчестер Сити
00
13.04
Ливерпуль
Бенфика
33
12.04
Реал
Челси
23
12.04
Бавария
Вильярреал
11
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:30 (мск), источник: Sport24

Президент УЕФА: Не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках

Глава УЕФА Александр Чеферин затруднился ответить на вопрос о возвращении российских клубов в еврокубки.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Напомним, российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине.

«Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог предположить о дальнейших событиях. И когда это началось, мы все думали, что это может продлиться пару недель. Поэтому сейчас очень сложно предположить, что произойдет дальше. Пока ничего нельзя сказать.

Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть, и мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах. Я уже говорил это несколько раз, мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов», — сказал Чеферин в интервью Sky Sport.

 «Не слишком короткие шорты?» Ведущая «Матч ТВ» изогнулась на камеру, объяснив, почему классно быть женщиной
«Застиг на жене незнакомого мужчину». Известный спортсмен застукал супругу с другим. Вот, что она ему закричала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь