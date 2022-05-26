Президент УЕФА: Не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках

«Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог предположить о дальнейших событиях. И когда это началось, мы все думали, что это может продлиться пару недель. Поэтому сейчас очень сложно предположить, что произойдет дальше. Пока ничего нельзя сказать.



Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть, и мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах. Я уже говорил это несколько раз, мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов», — сказал Чеферин в интервью Sky Sport.