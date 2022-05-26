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08:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим еврокубки с четырьмя разными клубами

Жозе Моуринью установил уникальное достижение после победы с «Ромой» в Лиге конференций, сообщается в «твиттере» OptaJoe.

Фейеноорд
РомаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, Моуринью стал первым тренером, выигравшим еврокубки с четырьмя разными командами.

В финальном матче Лиги конференций «Рома» под руководством Моуринью обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0 и стала первой командой в истории, которая выиграла этот турнир.

Напомним, ранее Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов — с «Порту» (сезон-2003/2004) и «Интером» (сезон-2009/2010). Также у португальца одна победа в Лиге Европы. Это произошло в период его работы в «Манчестер Юнайтед» (сезон-2016/2017). Кроме того, вместе с «Порту» Моуринью в сезоне-2002/2003 выигрывал Кубок УЕФА.

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Рома
1:0
Первый тайм: 1:0
Фейеноорд
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