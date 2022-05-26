Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим еврокубки с четырьмя разными клубами

В финальном матче Лиги конференций «Рома» под руководством Моуринью обыграла «Фейеноорд» со счётом 1:0 и стала первой командой в истории, которая выиграла этот турнир.

Напомним, ранее Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов — с «Порту» (сезон-2003/2004) и «Интером» (сезон-2009/2010). Также у португальца одна победа в Лиге Европы. Это произошло в период его работы в «Манчестер Юнайтед» (сезон-2016/2017). Кроме того, вместе с «Порту» Моуринью в сезоне-2002/2003 выигрывал Кубок УЕФА.