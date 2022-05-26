Чеферин об отстранении России: Очень жаль спортсменов. Они пострадали из-за безумных решений нескольких человек

«Я уже говорил это несколько раз — мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов.



Потому что они — особенно россияне — стали побочными жертвами конфликта. Они пострадали из-за абсурдных и безумных решений нескольких человек», — сказал Александер Чеферин в интервью Sky Sport Italia.