«Ливерпуль» — «Реал»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Главный матч европейского футбольного сезона ценен и сам по себе, и невероятным числом стоящих за ним историй и флэшбеков. «Ливерпуль» и особенно Мо Салах горят желанием взять реванш за поражение в киевском финале 2018 года. «Реал» попытается вернуться на подиум, который тогда ему удалось занять в третий раз подряд. У главных тренеров Юргена Клоппа и Карло Анчелотти в послужном списке и проигранные финалы, и выигранные. Все они были эпическими. В какого игрока ни ткни — почти у каждого своя неповторимая история из былых финалов. Но сегодня в Париже значение имеет не это, а силы команд на настоящий момент.

Судя по оценкам экспертов и букмекеров, фаворитом финала является «Ливерпуль». Кажется, что по игре мерсисайдцы значительно превосходят мадридцев, вот только те уже трижды подряд выбивали соперников, которые превосходили их по игре. Если «Ливерпуль» на классе раскатает «Мадрид», это назовут ожидаемым. Если «Реалу» удастся снова отыграть по ходу матча пару голов и вырвать победу в дополнительное время или в серии пенальти — никто не удивится. В любом случае игра принесет множество восторгов, и это здорово.

На что ставить

Пожалуй, единственный сценарий, который станет полной неожиданностью: скучный позиционный матч с небольшим числом голевых моментов и нули на табло после 90 минут игры. Оба коллектива достигли заоблачных высот в атаке. Когда друг против друга выходят Бензема, Модрич, Винисиус с одной стороны, и Салах, Мане, Жота — с другой, счет 0:0 кажется совершенно невозможным. Кстати, последние 0:0 в финале ЛЧ были аж 19 лет назад и завершились победой по пенальти «Милана», который тренировал… Карло Анчелотти. Но это лишь забавная деталь.

Для ставки важно вычленить главное. Не стоит гадать, что решит исход — класс Клоппа и Салаха, или очередная гениальная вспышка Бензема и Модрича, лучше просто положиться на атаку. Голы будут наверняка и, скорее всего, в те и в другие ворота, поэтому разумной выглядит комбинация: «обе забьют» и «тотал больше 2.5 (основное время)». БК Olimpbet предлагает на нее коэффициент 1.91. Риск, конечно, есть, ведь последние три финала Лиги чемпионов не пробивали тотал больше 2.5, но в них не встречались «Реал» с «Ливерпулем».

В качестве бонуса еще два интересных варианта: тотал в 1-м тайме меньше, чем во 2-м за 2.01 — и для «Ливерпуля», и для «Реала» это очень характерно. И напоследок: гол головой за 2.40 — «Ливерпуль» прекрасен на стандартах, а у «Реала» это почерк Бензема, и есть другие любители замкнуть верховые подачи в штрафную. Дерзайте.

Скоро все узнаем.