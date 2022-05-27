Финал Лиги чемпионов: Салах намерен отомстить «Реалу», Бензема нацелен на «Золотой мяч»

Четыре года спустя

В полуфинале «Ливерпуль» прошел «Вильярреал». На тот момент еще не было известно, кто станет соперником красных, поэтому у Мохамеда Салаха после игры спросили о предпочтениях. В 99% случаев в такой ситуации футболисты отвечают что-то вроде: «Оба соперника сильны, нас в любом случае ждет тяжелый матч». Но египтянин удивил. Он ответил: «Буду честен. Я хочу сыграть с “Реалом”, потому что мы уступили ему в финале».

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 Финал, 28.05.2022, 22:00 Ливерпуль - Реал -

Видимо, Салах решил, что не все его услышали, поэтому после невероятной победы мадридцев над «Манчестер Сити» он написал в соцсетях: «Нам предстоит свести счеты». А через пару дней еще в одном интервью добавил: «Тот финал 2018 года был грустным днем для нас. Время мстить».

Игра с «Реалом» в Киеве запомнилась тремя вещами. Во-первых, чудовищными ошибками вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса. Во-вторых, голом Бэйла через себя. В-третьих, травмой Салаха в первом тайме — египтянин серьезно повредил плечо в борьбе с Серхио Рамосом и был заменен на 30-й минуте. Мо покидал поле в слезах и, судя по всему, явно обижен на судьбу за ту травму и то поражение. Даже победа в финале Лиги чемпионов через год не успокоила Салаха.

Величие Карима

Лидер «Ливерпуля» мог пропустить и ближайшую игру — он получил травму в финале Кубка Англии с «Челси», но быстро восстановился и уже даже забил. Нет сомнений, что Салах предельно мотивирован.

Но максимальный настрой и у лидера другой команды — Карима Бензема. Француз в этой Лиге чемпионов восхищает всех: три мяча в ворота «ПСЖ», четыре мяча в ворота «Челси», еще три мяча в ворота «Манчестер Сити». Бензема кажется явным претендентом на «Золотой мяч», который в этом году впервые будет вручаться по итогам сезона, а не календарного года. Более того, французу осталось всего два гола, чтобы повторить рекорд Криштиану Роналду по числу забитых мячей за один сезон Лиги чемпионов (17). И, судя по темпу нападающего в плей-офф, это вполне реально.

Разный путь

Вообще «Реал» в финале Лиги чемпионов — это в большей степени сюрприз. «Королевский клуб» изначально не считался фаворитом турнира, а по ходу плей-офф он встречался с грозными противниками: «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити». И в каждой ответной встрече мадридцы совершали фантастический переворот, уже завоевав звание команды с самым крепким характером в Европе.

А «Ливерпуль», напротив, шел к финалу спокойно. В соперниках у команды Клоппа были не такие грозные «Интер», «Бенфика» и «Вильярреал», причем в каждом первом матче «Ливерпуль» выигрывал в два мяча, что помогало ему пройти в следующий раунд. То есть красные визуально тратили не так много сил и нервов в плей-офф, зато «Реал» закален и устрашает Клоппа статусом снятых скальпов.

Тактическая битва

Если следовать умозрительной логике, то у финала два предполагаемых сценария: либо «Ливерпуль» выиграет разгромно, либо будет вести в счете 3:0, но «Реал» сотворит очередное спасение века. Второе будет особенно красиво еще и потому, что 17 лет назад в Стамбуле состоялся тот самый финал Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 и победил по пенальти. Кто тогда был соперником? «Милан» Карло Анчелотти.

Если серьезно, то в субботу многое будут решать стандартные положения, а также способность «Реала» эффективно выходить из-под прессинга. Парадоксально, но в последних трех сезонах мадридцы вылетали именно от интенсивно прессингующих команд — «Аякса», «Манчестер Сити», «Челси», зато в этом плей-офф устранили двух из них. А проблема обороны при угловых у мадридцев сквозит весь сезон, что должно беспокоить Анчелотти накануне встречи с «Ливерпулем» — командой, реализовавшей наибольшее число стандартов в АПЛ.