Футбольные команды из Белоруссии и Украины будут разводить на всех турнирах
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Команды из Белоруссии и Украины будут разводить на любых будущих турнирах, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Команды из Белоруссии и Украины будут разводить на любых будущих турнирах, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее исполком УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Белоруссии из-за спецоперации России на Украине. Также болельщикам было запрещено посещать игры белорусских команд, где они выступают в качестве хозяев.
«Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение не допустить, чтобы команды из Белоруссии и Украины играли друг с другом в любых будущих турнирах УЕФА. С немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.
«Сегодняшнее дополнительное решение принято для обеспечения бесперебойного проведения соревнований УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантирована из-за наличия конфликта», — отмечается в заявлении.
Исполком УЕФА в начале мая отстранил все российские клубные и национальные команды от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23 из-за событий на Украине. Из-за этого вердикта российские клубы не будут допущены до еврокубков, а сборная России исключена из числа участников нового сезона Лиги наций и лишится места в дивизионе B.