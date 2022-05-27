Футбольные команды из Белоруссии и Украины будут разводить на всех турнирах

Ранее исполком УЕФА запретил проводить матчи под своей эгидой на территории Белоруссии из-за спецоперации России на Украине. Также болельщикам было запрещено посещать игры белорусских команд, где они выступают в качестве хозяев.

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение не допустить, чтобы команды из Белоруссии и Украины играли друг с другом в любых будущих турнирах УЕФА. С немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

«Сегодняшнее дополнительное решение принято для обеспечения бесперебойного проведения соревнований УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантирована из-за наличия конфликта», — отмечается в заявлении.