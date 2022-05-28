5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»

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Европейский футбольный сезон практически завершён. Остался только главный матч — финал Лиги чемпионов. До самой ожидаемой игры добрались «Ливерпуль» и «Реал», и сейчас вопрос лишь один: кто возьмёт трофей? Аргументы есть в пользу и тех, и других. Начнём с «Ливерпуля». Ниже — пять причин, почему Лигу чемпионов выиграет команда Юргена Клоппа.

Первая причина: состав «Ливерпуля»

Он просто сильнее, чем у «Реала». Да, в Мадриде всё ещё играют волшебные Лука Модрич и Карим Бензема, но им на двоих 70 лет. Зато у «Ливерпуля» обойма свежее. Давайте сравним по линиям.

Вратари. Алисон не хуже Тибо Куртуа. По посчётам InStat, в этом сезоне бразилец отражает 74 процента ударов по своим воротам, бельгиец — 78. При этом, помимо игры в раме, Алисон способен выдавать геройства, как в конце прошлого сезона. Ведь именно он затащил «Ливерпуль» в Лигу чемпионов, забив головой на последних секундах матча с «Вест Бромвичем».

Защитники. Здесь всё абсолютно в пользу «Ливерпуля». В идеале у Клоппа сыграют Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон. Во-первых, в центре обороны есть конкуренция: вместо Матипа может сыграть Ибраима Конате. Во-вторых, в АПЛ эти парни позволили соперникам забить лишь 26 мячей (лучший показатель наряду с «Сити»). В-третьих, Трент — бриллиант, способный перевернуть игру одним пасом. В защите «Реала» таких ребят нет и близко.

У «Реала» же обычно сзади играют Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба и Ферлан Менди. Даже самые преданные болельщики Мадрида наверняка признают: эти ребята способны устроить цирк на ровном месте. Алаба вообще никогда не был профильным центральным защитником, Милитао чередует суперматчи с ужасом в стиле Варана-2020, а Карвахаль сильно сдал на фоне травм. Вопросов, наверное, нет только к Менди, но он в этой схеме, скорее, рабочая лошадка.

Полузащитники. У «Ливерпуля» в идеале в центре поля играют Фабиньо, Джордан Хендерсон и Тьяго Алькантара. У «Реала» — вечные Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос. И там, и там соблюдён идеальный баланс между креативом и разрушением, но ливерпульская тройка моложе на восемь лет. А если учитывать, что Тьяго получил повреждение и вместо него может выйти Наби Кейта, то на все 12. Хотя стоит признать, что здесь картина как минимум равная.

Атака. Здесь просто сильнее и вариативнее «Ливерпуль». Мохамед Салах, Садио Мане, Луис Диас, Диогу Жота, Роберто Фирмино — все эти парни в полном порядке и способны безболезненно заменять друг друга. У «Реала» же есть Карим Бензема, зависимый от него Винисиус Жуниор и играющий вспышками Родриго. Марко Асенсио уже не тот, а про Эдена Азара и Гарета Бэйла даже вспоминать не хочется. Да и зачем, если в воротах не Лорис Кариус?

Вторая причина: «Ливерпуль» заслужил значимый трофей

Внимание: это не значит, что «Реал» не заслужил! Но давайте признаем: «Ливерпуль» проводит великий сезон. Кубок Англии и Кубок лиги уже в кармане, чемпионство, несмотря на 92 очка, обидно улизнуло — обратно в мечты отправился и квадрупл (здесь можно узнать, что это такое). Но два внутренних кубка — слишком локальный успех, радость от которого длится от силы пару дней. А вот Лига чемпионов — это уже серьёзно. И если «Ливерпуль» завершит такой сезон без значимых трофеев, случится большая несправедливость.

«Реал», безусловно, тоже заслужил всего на свете. Магия и героизм в плей-офф Лиги чемпионов — это сильно. Но Мадрид свой большой трофей уже взял, когда стал чемпионом Испании. Пора делиться!

Третья причина: месть Салаха

Вы же не забыли, что случилось в 2018-м? Тогда в финал Лиги чемпионов тоже пробились «Ливерпуль» и «Реал», и для первых, по сути, всё закончилось ещё до свистка на перерыв. Салах, который разрывал в том сезоне, ушёл на замену из-за травмы плеча после единоборства с Серхио Рамосом.

Когда «Ливерпуль» вышел в предстоящий финал, Салах сразу заявил, что хочет сыграть именно с «Реалом». А когда Мадрид прошёл «Манчестер Сити» в полуфинале, египтянин написал в соцсетях: «Нам нужно свести счёты».

Потом Салах дал более развёрнутый комментарий, но реваншистские настроения никуда не делись.

Мы хотим взять реванш. Мы проиграли им в 2018 году, тогда был грустный день. Пора взять реванш. Мохамед Салах нападающий «Ливерпуля»

Четвёртая причина: Юрген Норберт Клопп

Не поймите неправильно, Карло Анчелотти тоже крутой. Но итальянец давно не представляет собой гения тактики. Он передал большую часть работы своему сыну, а сам играет роль психолога, который умеет подобрать правильные слова для ветеранов, чтобы те перевернули очередной матч в Лиге чемпионов.

У Клоппа ситуация обратная. Он превратил «Ливерпуль» в машину, которая идеально воплощает на поле все его идеи. Вдобавок Юрген входит как минимум в топ-3 тренеров в мире на данный момент. Его конкуренты за звание лучшего — Пеп Гвардиола и Антонио Конте. Но точно не Анчелотти.

Ещё один аргумент: Анчелотти с таким соперником, как Клопп, в этом сезоне ещё не встречался. Разве что Пеп Гвардиола, но тот повёлся на хаотичные замены и перемудрил с ответом. С Маурисио Почеттино Карло разобрался как с ребёнком, Томаса Тухеля выбили ветераны и магия. Но главное: даже если Анчелотти выпустит пять нападающих, Юрген не бросится менять схему.

Пятая причина: «Ливерпуль» — уже не та команда, которая «сгорела» в 2018-м

Один из главных аргументов. С 2018-го прошло четыре года. Изменился ли с тех пор «Реал»? Да, но лишь кадрово, и то незначительно. Погоду делают прежние лидеры, а оборона, как уже было сказано выше, вообще значительно ослабла.

«Ливерпуль» же сильно вырос. Он стал более зрелым и уверенным в себе, а глубина состава увеличилась в разы. Если четыре года назад вместо Салаха на поле выходил Адам Лаллана (вообще помните такого?), то сейчас египтянина готовы заменить Жота и Диас. Тогда полузащиту можно было усилить Эмре Джаном, сейчас — Кейта. Ну и главное — на воротах не Кариус, а Алисон.

Что может помешать «Ливерпулю»? Магия «Реала», хотя это не единственный аргумент. Но об этом вы прочитаете уже в материале с пятью причинами, почему Лигу чемпионов возьмёт Мадрид.