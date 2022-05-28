5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»
Осторожно, автор — болельщик. Но аргументы против «Реала» всё равно есть.
Осторожно, автор — болельщик. Но аргументы против «Реала» всё равно есть.
Европейский футбольный сезон практически завершён. Остался только главный матч — финал Лиги чемпионов. До самой ожидаемой игры добрались «Ливерпуль» и «Реал», и сейчас вопрос лишь один: кто возьмёт трофей? Аргументы есть в пользу и тех, и других. Начнём с «Ливерпуля». Ниже — пять причин, почему Лигу чемпионов выиграет команда Юргена Клоппа.
Он просто сильнее, чем у «Реала». Да, в Мадриде всё ещё играют волшебные Лука Модрич и Карим Бензема, но им на двоих 70 лет. Зато у «Ливерпуля» обойма свежее. Давайте сравним по линиям.
Вратари. Алисон не хуже Тибо Куртуа. По посчётам InStat, в этом сезоне бразилец отражает 74 процента ударов по своим воротам, бельгиец — 78. При этом, помимо игры в раме, Алисон способен выдавать геройства, как в конце прошлого сезона. Ведь именно он затащил «Ливерпуль» в Лигу чемпионов, забив головой на последних секундах матча с «Вест Бромвичем».
Защитники. Здесь всё абсолютно в пользу «Ливерпуля». В идеале у Клоппа сыграют Трент Александер-Арнольд, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон. Во-первых, в центре обороны есть конкуренция: вместо Матипа может сыграть Ибраима Конате. Во-вторых, в АПЛ эти парни позволили соперникам забить лишь 26 мячей (лучший показатель наряду с «Сити»). В-третьих, Трент — бриллиант, способный перевернуть игру одним пасом. В защите «Реала» таких ребят нет и близко.
У «Реала» же обычно сзади играют Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба и Ферлан Менди. Даже самые преданные болельщики Мадрида наверняка признают: эти ребята способны устроить цирк на ровном месте. Алаба вообще никогда не был профильным центральным защитником, Милитао чередует суперматчи с ужасом в стиле Варана-2020, а Карвахаль сильно сдал на фоне травм. Вопросов, наверное, нет только к Менди, но он в этой схеме, скорее, рабочая лошадка.
Полузащитники. У «Ливерпуля» в идеале в центре поля играют Фабиньо, Джордан Хендерсон и Тьяго Алькантара. У «Реала» — вечные Каземиро, Лука Модрич и Тони Кроос. И там, и там соблюдён идеальный баланс между креативом и разрушением, но ливерпульская тройка моложе на восемь лет. А если учитывать, что Тьяго получил повреждение и вместо него может выйти Наби Кейта, то на все 12. Хотя стоит признать, что здесь картина как минимум равная.
Атака. Здесь просто сильнее и вариативнее «Ливерпуль». Мохамед Салах, Садио Мане, Луис Диас, Диогу Жота, Роберто Фирмино — все эти парни в полном порядке и способны безболезненно заменять друг друга. У «Реала» же есть Карим Бензема, зависимый от него Винисиус Жуниор и играющий вспышками Родриго. Марко Асенсио уже не тот, а про Эдена Азара и Гарета Бэйла даже вспоминать не хочется. Да и зачем, если в воротах не Лорис Кариус?
Внимание: это не значит, что «Реал» не заслужил! Но давайте признаем: «Ливерпуль» проводит великий сезон. Кубок Англии и Кубок лиги уже в кармане, чемпионство, несмотря на 92 очка, обидно улизнуло — обратно в мечты отправился и квадрупл (здесь можно узнать, что это такое). Но два внутренних кубка — слишком локальный успех, радость от которого длится от силы пару дней. А вот Лига чемпионов — это уже серьёзно. И если «Ливерпуль» завершит такой сезон без значимых трофеев, случится большая несправедливость.
«Реал», безусловно, тоже заслужил всего на свете. Магия и героизм в плей-офф Лиги чемпионов — это сильно. Но Мадрид свой большой трофей уже взял, когда стал чемпионом Испании. Пора делиться!
Вы же не забыли, что случилось в 2018-м? Тогда в финал Лиги чемпионов тоже пробились «Ливерпуль» и «Реал», и для первых, по сути, всё закончилось ещё до свистка на перерыв. Салах, который разрывал в том сезоне, ушёл на замену из-за травмы плеча после единоборства с Серхио Рамосом.
Когда «Ливерпуль» вышел в предстоящий финал, Салах сразу заявил, что хочет сыграть именно с «Реалом». А когда Мадрид прошёл «Манчестер Сити» в полуфинале, египтянин написал в соцсетях: «Нам нужно свести счёты».
Потом Салах дал более развёрнутый комментарий, но реваншистские настроения никуда не делись.
Мы хотим взять реванш. Мы проиграли им в 2018 году, тогда был грустный день. Пора взять реванш.
Не поймите неправильно, Карло Анчелотти тоже крутой. Но итальянец давно не представляет собой гения тактики. Он передал большую часть работы своему сыну, а сам играет роль психолога, который умеет подобрать правильные слова для ветеранов, чтобы те перевернули очередной матч в Лиге чемпионов.
У Клоппа ситуация обратная. Он превратил «Ливерпуль» в машину, которая идеально воплощает на поле все его идеи. Вдобавок Юрген входит как минимум в топ-3 тренеров в мире на данный момент. Его конкуренты за звание лучшего — Пеп Гвардиола и Антонио Конте. Но точно не Анчелотти.
Ещё один аргумент: Анчелотти с таким соперником, как Клопп, в этом сезоне ещё не встречался. Разве что Пеп Гвардиола, но тот повёлся на хаотичные замены и перемудрил с ответом. С Маурисио Почеттино Карло разобрался как с ребёнком, Томаса Тухеля выбили ветераны и магия. Но главное: даже если Анчелотти выпустит пять нападающих, Юрген не бросится менять схему.
Один из главных аргументов. С 2018-го прошло четыре года. Изменился ли с тех пор «Реал»? Да, но лишь кадрово, и то незначительно. Погоду делают прежние лидеры, а оборона, как уже было сказано выше, вообще значительно ослабла.
«Ливерпуль» же сильно вырос. Он стал более зрелым и уверенным в себе, а глубина состава увеличилась в разы. Если четыре года назад вместо Салаха на поле выходил Адам Лаллана (вообще помните такого?), то сейчас египтянина готовы заменить Жота и Диас. Тогда полузащиту можно было усилить Эмре Джаном, сейчас — Кейта. Ну и главное — на воротах не Кариус, а Алисон.
Что может помешать «Ливерпулю»? Магия «Реала», хотя это не единственный аргумент. Но об этом вы прочитаете уже в материале с пятью причинами, почему Лигу чемпионов возьмёт Мадрид.
Михаил Рождественский