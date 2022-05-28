5 причин, почему Лигу чемпионов выиграет «Реал»

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Сезон-2021/2022 близится к завершению. Сегодня состоится первый главный матч года (второй — финал ЧМ-2022 в декабре). Финал Лиги чемпионов пройдёт в Париже на «Стад де Франс», где встретятся участники решающей стадии 2018 года «Ливерпуль» и «Реал». Четыре года назад сильнее оказался «Королевский клуб», на этот раз мерсисайдцы постараются взять реванш. Но у них это не получится. И вот почему.

Мы уже писали, почему кубок должен забрать «Ливерпуль». Теперь пора посмотреть на аргументы второй стороны.

Первая причина — баланс состава

Как показывает практика прошлых лет, победителем Лиги чемпионов становится команда, имеющая отличную глубину состава — «Бавария», «Челси». Под этот фактор также подходит новый «Реал» Карло Анчелотти. У команды из Мадрида в этом сезоне сыграли все футболисты в Лиге чемпионов, кроме трёх запасных вратарей и травмированного Иско. Даже игроки ротации или глубокого запаса в той или иной мере сделали вклад в успех «Реала». Так, например, Родриго, вышедший на замены в матчах с «Интером» (первый тур), «Челси» (в ответном матче) и «Манчестер Сити», отметился голами. Бразилец забил победный мяч в ворота итальянской команды, распечатал ворота синих при счёте 0:3 на 80-й минуте и в одиночку перевернул игру с «Сити».

Есть и другой пример — Марко Асенсио. 26-летний полузащитник за 12 матчей в Лиге чемпионов сыграл всего 206 минут, но и этого времени ему хватило, чтобы запомниться. Испанец сделал ассист в матче с «Шахтёром» и забил «Интеру», выйдя в обеих играх на 78-й минуте. Сюда стоит отнести и Эдуарду Камавинга, который в ответных встречах с «Челси» и «Манчестер Сити», сыграв по 45 минут, выжигал центр поля и показал запредельный уровень выигранных единоборств. Тони Кроосу и Луке Модричу можно не переживать.

Вторая причина — опыт

За последние 10 лет «Реал» четыре раза вышел в финал Лиги чемпионов и столько же раз победил. У «Ливерпуля» лишь два выхода в решающую стадию турнира и один успех. Большую роль в предстоящем матче сыграют проверенные бойцы, у которых за спиной много побед в Лиге чемпионов. У «Реала» есть 14 игроков, выигравших как минимум один трофей ЛЧ с этим клубом, и восемь футболистов, победивших в Лиге чемпионов четыре раза! А что там у «Ливерпуля»?

Кроме этого, есть Давид Алаба, дважды бравший ЛЧ с «Баварией», ну и, конечно, Карло Анчелотти, побеждавший с «Реалом» в сезоне-2013/2014. В ключевые моменты матча именно эти ветераны смогут где надо успокоить игру, взвинтить темп или уничтожить соперника давлением или прессингом. Такой опыт не может не сказаться в финале турнира.

Примечательно, что оставшиеся игроки «Реала», не выигрывавшие Лигу чемпионов, сейчас не сидят на скамейке, а играют в основе — Куртуа, Винисиус, Милитао, Менди, Родриго, Вальверде. Поэтому если «ветераны» дадут слабину, то на помощь придёт свежая кровь.

Третья причина — Бензема

Ну, а как без него? Бензема забил 15 голов в 11 матчах Лиги чемпионов, и только «Интер» не пострадал от его снайперских способностей на групповом этапе. «ПСЖ» и «Манчестер Сити» получили три мяча от форварда, «Челси» — четыре. Сравнивать тройку «Ливерпуля» Мане — Фирмино — Салах с Бензема нет никакого смысла — форвард «Реала» забил в плей-офф Лиги чемпионов больше, чем все нападающие «Ливерпуля» вместе взятые. У них всего лишь семь мячей, а у Карима — 10.

Желание побить рекорд Роналду (17) по количеству голов за сезон ЛЧ только добавляет мотивации французу. «Рекорды будут всегда, они существуют для того, чтобы их бить. Для меня важнее всего выкладываться на поле, чтобы помогать команде побеждать. Забивать и ассистировать важно, но самое главное — это выйти на поле и выиграть матч», — приводит слова Бензема официальный сайт УЕФА.

Четвёртая причина — личные встречи

Болельщики «Ливерпуля» могут сколько угодно вспоминать финал Кубка европейских чемпионов 1981 года, в котором они одержали победу над «Реалом» со счётом 1:0. Да, тот матч тоже проходил в Париже, но сейчас будет совсем другой победитель. «Ливерпуль» не может обыграть «Реал» 13 лет. Мерсисайдцы проиграли «Королевскому клубу» четыре последние встречи из пяти с общим счётом 2:10. Кроме этого, у «Реала» в составе есть любимые клиенты «Ливерпуля» — Бензема (четыре мяча), Винисиус (два) и Бэйл (два). У англичан из нынешнего состава никто не забивал испанцам два гола и более. Такая статистика просто-напросто давит психологически!

Пятая причина — «Ливерпуль» не так хорош, как кажется

Факты, которые объяснят, почему «Реал» выиграет пятую Лигу чемпионов за девять лет:

1. На пути к финалу «Реал» выбил из турнира «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити», «Ливерпуль» — «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Команда Анчелотти лишила шансов всех потенциальных претендентов на титул, банда Клоппа оставила без кубка слабых конкурентов, чей путь должен был закончиться на стадии ⅛ финала.

2. Ничего нельзя говорить до финала. Всё возвращается бумерангом. Мохамед Салах нарушил это правило и 5 мая опубликовал пост со словами «Нам нужно свести счёты», вспомнив финал 2018 года с «Реалом», когда он покинул поле из-за травмы на 30-й минуте. Сейчас под этим фото почти 64 тыс. комментариев. После финального свистка туда придут фанаты «Реала» и откровенно будут его троллить.