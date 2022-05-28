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21:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Начало финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» задерживается

Начало финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» задерживается минимум на 15 минут.

Реал
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Источник: Reuters

Автобус, на котором «Ливерпуль» должен был прибыть на стадион, попал в пробку. Команда приехала на стадион с опозданием в 20 минут.

При этом футболисты «Реала» не испытывали таких проблем и были на стадионе вовремя.

Ориентировочно финал стартует в 22.15 (мск).

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