Начало финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» задерживается
Начало финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» задерживается минимум на 15 минут.
Реал
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Начало финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» задерживается минимум на 15 минут.
Автобус, на котором «Ливерпуль» должен был прибыть на стадион, попал в пробку. Команда приехала на стадион с опозданием в 20 минут.
При этом футболисты «Реала» не испытывали таких проблем и были на стадионе вовремя.
Ориентировочно финал стартует в 22.15 (мск).