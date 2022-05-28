Против болельщиков «Ливерпуля» за пределами арены применили слезоточивый газ
Сегодня, 28 мая, будет сыгран финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал».
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Сегодня, 28 мая, будет сыгран финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал».
Решающий матч нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция).
Полиция применила против болельщиков английской команды, расположившихся за пределами стадиона, слезоточивый газ.
Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.
«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».