Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ливерпуль
Реал
00
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
25.05
Рома
Фейеноорд
10
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
4.05
Реал
Манчестер Сити
31
3.05
Вильярреал
Ливерпуль
23
27.04
Ливерпуль
Вильярреал
20
26.04
Манчестер Сити
Реал
43
13.04
Атлетико
Манчестер Сити
00
13.04
Ливерпуль
Бенфика
33
12.04
Реал
Челси
23
12.04
Бавария
Вильярреал
11
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
22:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Против болельщиков «Ливерпуля» за пределами арены применили слезоточивый газ

Сегодня, 28 мая, будет сыгран финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал».

Ливерпуль
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Решающий матч нынешнего розыгрыша еврокубков пройдёт на стадионе «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция).

Полиция применила против болельщиков английской команды, расположившихся за пределами стадиона, слезоточивый газ.

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.

«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».

 Самые горячие фото. Что выкладывают спортсменки у себя в соц сетях
Украинец кривлялся на дуэли взглядов. Россиянин вырубил его на ринге. Видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь