Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ
Ждали лишних полчаса. Хаос.
Ждали лишних полчаса. Хаос.
На матч «Реала» и «Ливерпуля» хотели попасть примерно все, но в этот раз желание посмотреть финал ЛЧ зашло слишком далеко.
На табло стадиона появилось такое сообщение: «Из-за позднего прибытия фанатов начало матча отложено». И это несмотря на фотографии и видео, на которых четко видны тысячи стоящих в очереди болельщиков.
Чуть позже в УЕФА добавили, что матч переносится уже просто по соображения безопасности.
Болельщики «Ливерпуля» без билетов решили пробраться, прорваться на «Стад де Франс» даже несмотря на большое количество полиции.
Безбилетников оказалось так много, что полицейские перестали справляться: фанаты стали просто перелазить через ограждения.
Из-за этого войти на стадион не могли обычные фанаты: к плановому старту далеко не все успели пройти — судя по всему, именно поэтому появлялись сообщения о том, что задержка вызвана поздним приездом фанатов.
Вскоре по соцсетям полетели сообщения о применении слезоточивого газа. Это подтвердилось и фотографиями, и впечатлениями очевидцев.
Журалист BBC Ник Пэрротт описал ситуацию так:
«Меня впервые в жизни обрызгали из перцового баллончика. Я бывал на финале Лиги чемпионов прежде, но там такого не было. Я был у ворот Y, которые в последние полтора часа то открывались, то закрывались. Но через них никто не проходил. Сотрудники службы безопасности подошли с другой стороны и распылили перцовый баллончик. Я видел 10 болельщиков, пытающихся перелезть через забор. Ворота Z открыты, но движения там не видно. Не видели такого хаоса ни на одном матче, на котором присутствовал. Болельщики “Ливерпуля” пытаются отойти от этих ворот, но сотрудники ничего не делают. Я пришел в 7 часов [за два часа до начала]. Было совершенно ясно, что раньше 9 мы не зайдем».
Репортер Sky Sports Флориан Плиттенберг сообщил, что в передрягу у стадиона попал даже брат Жоэля Матипа Марвин, который прибыл на финал с беременной женой. «Организация недостойна финала Лиги чемпионов!», — заявил брат защитника «Ливерпуля».