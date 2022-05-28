Беспредел в Париже, из-за которого финал ЛЧ задержался на 36 минут. Был даже слезоточивый газ

«Меня впервые в жизни обрызгали из перцового баллончика. Я бывал на финале Лиги чемпионов прежде, но там такого не было. Я был у ворот Y, которые в последние полтора часа то открывались, то закрывались. Но через них никто не проходил. Сотрудники службы безопасности подошли с другой стороны и распылили перцовый баллончик. Я видел 10 болельщиков, пытающихся перелезть через забор. Ворота Z открыты, но движения там не видно. Не видели такого хаоса ни на одном матче, на котором присутствовал. Болельщики “Ливерпуля” пытаются отойти от этих ворот, но сотрудники ничего не делают. Я пришел в 7 часов [за два часа до начала]. Было совершенно ясно, что раньше 9 мы не зайдем».