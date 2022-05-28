Финал Лиги чемпионов в Париже начался с задержкой в 37 минут
Финальный матч футбольной Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» стартовал с задержкой в 37 минут.
Финальный матч футбольной Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» стартовал с задержкой в 37 минут.
Встреча в пригороде Парижа Сен-Дени должна была стартовать в 22:00 мск, однако из-за беспорядков возле стадиона стартовый свисток прозвучал в 22:37 мск.
Как сообщает AFP, возле стадиона были случаи, когда болельщики, возможно, без билетов прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В социальных сетях появились видео, на которых болельщики перелезают через ограждения, уклоняются от стюардов и пробегают на арену. Отмечается, что полицейские применили слезоточивый газ.
Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, однако в связи с обострением ситуации на Украине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отобрать у российского города право на проведение матча.