Финал Лиги чемпионов в Париже начался с задержкой в 37 минут

Встреча в пригороде Парижа Сен-Дени должна была стартовать в 22:00 мск, однако из-за беспорядков возле стадиона стартовый свисток прозвучал в 22:37 мск.

Как сообщает AFP, возле стадиона были случаи, когда болельщики, возможно, без билетов прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В социальных сетях появились видео, на которых болельщики перелезают через ограждения, уклоняются от стюардов и пробегают на арену. Отмечается, что полицейские применили слезоточивый газ.