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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
23:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Финал Лиги чемпионов в Париже начался с задержкой в 37 минут

Финальный матч футбольной Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» стартовал с задержкой в 37 минут.

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Источник: Reuters

Встреча в пригороде Парижа Сен-Дени должна была стартовать в 22:00 мск, однако из-за беспорядков возле стадиона стартовый свисток прозвучал в 22:37 мск.

Как сообщает AFP, возле стадиона были случаи, когда болельщики, возможно, без билетов прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В социальных сетях появились видео, на которых болельщики перелезают через ограждения, уклоняются от стюардов и пробегают на арену. Отмечается, что полицейские применили слезоточивый газ.

Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, однако в связи с обострением ситуации на Украине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отобрать у российского города право на проведение матча.

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