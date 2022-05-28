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Часть фанатов не смогли вовремя пройти на стадион. Другие же пытались прорваться на арену без билетов.

По данным L'Equipe, вокруг стадиона в Париже продолжаются столкновения болельщиков и полиции, есть пострадавшие. Полиция применила против фанатов слезоточивый газ.

В ходе беспорядков за пределами стадиона пострадало 7 сотрудников парижской полиции.